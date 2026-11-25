مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از جابه‌جایی بیش از ۴ میلیون تن کالا در هشت‌ماهه سال جاری خبر داد و گفت: میزان حمل کالا در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، آیدین هاشمی در بازدید از شرکت حمل ونقل کالای شهرستان نمین گفت: در هشت‌ماهه گذشته بیش از ۴ میلیون و ۴۱ هزار تن کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شده که این میزان در مقایسه با ۳ میلیون و ۷۸۸ هزار تن مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش صدور بارنامه در استان افزود: طی این مدت ۲۸۳ هزار و ۷۴۱ فقره بارنامه صادر شده که نسبت به ۲۵۹ هزار و ۱۷۸ فقره در مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۹ درصدی داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با اشاره به عملکرد شهرستان‌ها در بخش حمل کالا تصریح کرد: شهرستان اردبیل با جابه‌جایی یک میلیون و ۷۷۰ هزار تن کالا در رتبه نخست قرار دارد و شهرستان‌های نمین با ۹۹۴هزار تن، خلخال با ۳۸۳ هزار تن و پارس‌آباد با ۳۷۸ هزار تن در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

هاشمی همچنین در خصوص صدور بارنامه در شهرستان‌های استان گفت: شهرستان اردبیل با صدور ۱۲۱ هزار و ۹۲ فقره بارنامه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستان‌های نمین با ۴۴ هزار و ۵۲۶ فقره، پارس‌آباد با ۴۰ هزار و ۶۸۸ فقره و خلخال با ۳۱ هزار و ۴۷ فقره در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی با اشاره به فعالیت ۹۷ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت‌های حمل کالا نقش مهمی در تأمین نیاز‌های اقتصادی، پشتیبانی از بخش تولید و جابه‌جایی کالا در استان دارد.

هاشمی عمده کالا‌های جابجا شده را مصالح ساختمانی، سیب زمینی، سیمان فله‌ای، انواع بنزین، گندم انسانی،‌ام دی اف و آب معدنی برشمرد.