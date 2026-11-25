استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت عبور از آمارمحوری در حوزه مسکن، خواستار اولویت‌بندی طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا، تعیین زمان‌بندی تحویل واحد‌ها و رفع فوری موانع اجرایی، بانکی و زیرساختی طرح‌های مسکن استان شد.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن و تحویل واحد‌ها به مردم، اولویت شورای تأمین مسکن چهارمحال و بختیاری

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن و تحویل واحد‌ها به مردم، اولویت شورای تأمین مسکن چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی، در شورای تأمین مسکن استان با تأکید بر اینکه معیار موفقیت در حوزه مسکن، پیشرفت واقعی طرح‌ها و تحویل واحد‌ها به متقاضیان است، گفت: گزارش‌دهی و برگزاری جلسات به‌تنهایی کافی نیست و دستگاه‌های مسئول باید برای هر مانع اجرایی، راهکار مشخص، دستگاه متولی و زمان‌بندی رفع مشکل تعیین کنند.

وی با تأکید بر اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام افزود: طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردارند و با تأمین اعتبار و رفع موانع محدود قابلیت بهره‌برداری دارند، باید در اولویت تخصیص منابع و تسهیلات قرار گیرند.

مردانی، تسریع در تأمین تسهیلات بانکی، تکمیل زیرساخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب هم‌زمان با ساخت واحد‌ها و توجه به توان مالی متقاضیان را از الزامات اجرای طرح‌های مسکن دانست و خواستار بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر تأمین زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت، استفاده از ظرفیت‌های استانی برای توسعه محدوده‌های مسکونی و تعیین تکلیف متقاضیان واجد شرایط تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تأمین خدمات روبنایی در شهرک‌های مسکونی گفت: ساخت مدرسه، مراکز بهداشتی، فضای سبز، مسجد و سایر خدمات عمومی باید هم‌زمان با اجرای طرح‌ها مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

مردانی خواستار ارائه گزارش تفکیکی آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن در شهرستان‌های دوازده‌گانه، شامل میزان پیشرفت، تعداد متقاضیان و موانع اجرایی شد و بر تشکیل هفتگی کمیته کارشناسی برای پیگیری مصوبات و تسریع در رفع مشکلات تأکید کرد.