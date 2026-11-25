همایش فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان مهریز با حضور جمعی از مسئولان و بسیجیان، به مناسبت هفته بسیج در سالن معراج‌الشهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ پاسدار جواد دشت‌آبادی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، در این همایش با اشاره به جایگاه و نقش پایگاه‌های مقاومت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و خدمت‌رسانی، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های بسیج و حضور مؤثر نیرو‌های بسیجی در خدمت به مردم تأکید کرد.

در این گردهمایی، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت نیز درباره برنامه‌ها، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های موجود برای ارتقای عملکرد پایگاه‌ها و تحقق مأموریت‌های بسیج به تبادل نظر پرداختند.