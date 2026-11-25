مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ثبت فعالیت با کارگزاران بیگانه در سامانه نظارتی را الزامی و فعالیت‌های روزمره و مذاکرات اولیه و تعاملات پیش‌قراردادی را از الزام ثبت مستثنی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۴آذر ماه) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی در حال برگزاری است، با ماده ۳ و ۴ ارجاعی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کردند.

در ماده ۳ ارجاعی آمده است:

به جز مواردی که فعالیت با کارگزار بیگانه به موجب سایر قوانین و مقررات ممنوع است، انجام فعالیت‌های موضوع این قانون با کارگزار بیگانه منوط به ثبت فعالیت و ارائه اطلاعات و اسناد لازم به سامانه می‌باشد. وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه موظفند در موارد ضروری، ملاحظات ناظر بر مخاطرات امنیتی محیط یا مخاطب یا تبعات مؤثر در حوزه امنیت ملی را در فرایند انجام فعالیت به مخاطب اعلام نمایند.

موارد استثنا از جمله فعالیت نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و مقامات سیاسی در فعالیت‌های مربوط به کارگزار خارجی در حیطه وظایف محوله، در قالب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورای هماهنگی اطلاعات تهیه و توسط وزیر اطلاعات در اجرای اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی، ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱- در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام به استناد معاذیر قانونی، متقاضی موظف است حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت پس از رفع عذر قانونی، نسبت به ثبت براساس این قانون اقدام کند.

تبصره ۲- در راستای حمایت از توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و صیانت از نخبگان علمی کشور، فعالیت‌های علمی و دانشگاهی با کارگزاران و اتباع خارجی، پس از ثبت در سامانه، مطابق مقررات ابلاغی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور (سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی) خواهد بود.

در ادامه نماینده در جریان بررسی ماده ۴ اصلاحی نیز با آن موافقت کردند که بر اساس این ماده اصلاحی، فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات مربوط به این فعالیت‌ها تا سقف نصاب معاملات متوسط اعلامی در همان سال «موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۰، ۱/ ۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن» و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش‌قراردادی در حوزه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار و اتباع بیگانه، نیاز به ثبت ندارد.

تبصره ۱- فعالیت با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس، نیازمند اعلام نظر پیش از انجام است. فرایند مربوط به این تبصره در قالب دستورالعملی خواهد بود که تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورای هماهنگی اطلاعات تهیه و تصویب و توسط وزیر اطلاعات در اجرای اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی، ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- در صورت تجزیه، تفکیک یا انعقاد معاملات متعدد با موضوع واحد، مجموع ارزش معاملات ملاک تعیین نصاب است.

تبصره ۳- انجام فعالیت‌های موضوع این قانون به جز امور عادی و روزمره و معاملات مربوط به این امور تا سقف معاملات متوسط اعلامی در همان سال «موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۰، ۱/ ۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن» توسط اتباع خارجی، منوط به ثبت سرفصل فعالیت‌ها در سامانه است.

تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به تعیین مصادیق امور عادی و روزمره ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورای هماهنگی اطلاعات تهیه و توسط وزیر اطلاعات در اجرای اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی، ابلاغ می‌شود.

تبصره ۵- آموزش‌های مربوط به کارگزاران تجاری و اقتصادی بخش خصوصی پیرامون مقابله با نفوذ، حسب مورد برعهده وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» و در حوزه اطلاع‌رسانی عمومی راجع به این امر، برعهده «سازمان صدا و سیما» است.