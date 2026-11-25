به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.رئیس دادگستری شهرستان بم با هشدار جدی به افرادی که با انگیزه اخاذی مالی اقدام به آدم‌ربایی و گروگان‌گیری می‌کنند، تأکید کرد: این اقدامات با پیگرد قاطع قضایی و برخورد قانونی مواجه خواهد شد و مرتکبان علاوه بر تحمل مجازات قانونی، نمی‌توانند از طریق تهدید و گروگان‌گیری به اموال و دارایی‌های افراد دست پیدا کنند؛ چراکه دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق مالی فرد ربوده‌شده نیز تدابیر قانونی لازم را اتخاذ می‌کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوالفضل فرحبخش با تشریح اقدامات حمایتی و قضایی در پرونده‌های آدم‌ربایی با انگیزه مالی اظهار کرد: در مواردی که فردی با هدف اخاذی و دریافت وجه ربوده می‌شود، دستگاه قضایی ضمن پیگیری جدی موضوع و برخورد قانونی با مرتکبان، با بررسی شرایط پرونده و در چارچوب مقررات قانونی، از جمله با بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی، اقدامات لازم را برای حفظ اموال و حقوق مالی فرد ربوده‌شده انجام می‌دهد.

وی افزود: در صورت وجود شرایط و ضرورت قانونی، با تعیین امین برای اموال فرد ربوده‌شده و صدور دستور قضایی، اقدامات مقتضی برای حفظ و اداره دارایی‌های وی انجام می‌شود تا از هرگونه سوءاستفاده، نقل‌وانتقال غیرمجاز یا تضییع حقوق مالی او جلوگیری شود.

حجت الاسلام فرحبخش خاطرنشان کرد: گروگان‌گیران نباید تصور کنند که با تهدید، ارعاب و حبس غیرقانونی افراد می‌توانند به خواسته‌های مالی خود برسند؛ چراکه نه‌تنها اصل اقدام آنان با برخورد قانونی مواجه می‌شود، بلکه اموال و دارایی‌های فرد ربوده‌شده نیز از طریق تدابیر قضایی مورد حفاظت قرار می‌گیرد و امکان سوءاستفاده از این شرایط برای آنان فراهم نخواهد بود.