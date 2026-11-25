شرکت گاز استان فارس در بازرسی‌های میدانی از دستگاه‌های اجرایی، جریان گاز ۱۹ اداره و نهاد حاکمیتی را به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل مصرف بهینه، قطع کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس گزارش شرکت گاز استان فارس، این اقدام در جریان بازدید‌های تیم‌های ستاد کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز انجام شده است. کارشناسان پس از بررسی‌های میدانی دریافتند که تعدادی از ادارات و نهاد‌های دولتی، برخلاف بخشنامه صریح وزارت کشور مبنی بر خاموش نگه داشتن سیستم‌های گرمایشی، همچنان از این تجهیزات استفاده می‌کنند.

در راستای اجرای طرح ملی کنترل مصرف، تمامی دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های حاکمیتی موظف‌اند تا اول دی‌ماه سال جاری سیستم‌های گرمایشی خود را به‌طور کامل خاموش نگه دارند و پس از این تاریخ، تنها با رعایت دمای مجاز (۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد) از این تجهیزات استفاده کنند.

آمار عملکرد ستاد کنترل مصرف در استان فارس تا دوم آذرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که از مجموع ۲ هزار و ۵۱ مورد بازدید انجام‌شده، ۱۵۸ مورد اخطار ثبت و جریان گاز ۴۶۶ واحد متخلف قطع شده است. از این میان، گرمایشی مربوط به ۱۴۵ اداره و نهاد دولتی، ۲۰۴ مورد در فضای باز، ۱۴ مورد در مجتمع‌های تجاری و ۳۸۲ مورد در بخش باغ‌شهری و ویلا‌ها بوده است.

شرکت گاز استان فارس با تأکید بر استمرار بازرسی‌ها و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها، اعلام کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم رعایت ضوابط ابلاغی، اقدامات قانونی و محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده از جمله قطع جریان گاز، بدون درنگ اعمال خواهد شد.