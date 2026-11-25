سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از اجرای طرح رتبه‌بندی امنیت سایبری پنج گروه از خدمات‌دهندگان فضای مجازی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد رقابت سالم، رفع نقاط ضعف امنیتی و افزایش اطمینان مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی دنبال می‌شود.

حسین دلیریان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اهداف طرح رتبه‌بندی امنیت سایبری خدمات‌دهندگان فضای مجازی اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، ایجاد رقابت سالم میان شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها برای ارتقای سطح امنیت سایبری و صیانت از داده‌ها و اطلاعات مردم است.

وی با بیان اینکه ارزیابی‌ها در پنج گروه شامل اپراتور‌های پیامکی، بانک‌ها، دانشگاه‌های سطح الف، مراکز ملی داده و سکو‌های رمزارزی انجام شده است، افزود: نتایج نهایی رتبه‌بندی شرکت‌های پیامکی اعلام شده و چهار گروه دیگر نیز در مراحل تکمیل ارزیابی و رفع نواقص قرار دارند.

دلیریان با اشاره به فرصت یک‌ماهه مجموعه‌ها برای اصلاح نقاط ضعف امنیتی گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از پلیس فتا، تعدادی از شرکت‌ها پس از ارزیابی اولیه توانسته‌اند رتبه امنیت سایبری خود را ارتقا دهند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی را از دستاورد‌های این طرح دانست و تأکید کرد: هدف نهایی این فرایند مستمر، ارتقای امنیت داده‌های مردم و فراهم کردن شرایطی مطمئن‌تر برای دریافت خدمات در فضای مجازی است.