نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی استفاده از ظرفیت مولدسازی، تأمین مسکن محرومان و افزایش اختیارات مدیران شهرستانی را برای تسریع در حل مشکلات مردم خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر پولادی در جلسه شورای اداری شهرستان لنجان، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت را برای تأمین منابع مالی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ضروری دانست. وی همچنین بر توجه ویژه به تأمین مسکن محرومان و تفویض اختیار بیشتر به مدیران شهرستانی تأکید کرد.

فرماندار لنجان نیز با اشاره به نقش فرهنگ بسیجی در حفظ انسجام و پایداری جامعه گفت: این روحیه مردم را با وجود مشکلات و سختی‌ها پای کار نظام اسلامی نگه داشته و سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کرده است.

علیرضا بصیری با اشاره به لزوم برگزاری میز خدمت در میدان‌های شهر و روستا افزود: حضور مردم در میدان، پشتوانه دیپلماسی کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز نصرت و پیروزی باشد.

وی تلاش شبانه‌روزی مدیران برای حل مشکلات مردم را ضروری دانست و گفت: در شرایط کنونی، مسئولیت مدیران مضاعف است و باید پشتیبانی عملی از مردمی که با حضور و همراهی خود پای کار نظام ایستاده‌اند، دوچندان شود.