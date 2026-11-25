جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از انهدام باند پنج‌نفره قاچاق مواد مخدر و کشف ۳۴ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل و شهرستان کوثر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار عادل منیر جانشین فرمانده انتظامی استان از تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با مواد مخدر خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف پیشگیری از بلای خانمان‌سوز اعتیاد و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه سوداگران مرگ در تبلیغ و ترویج مواد افیونی، در مجموعه فرماندهی انتظامی استان اردبیل با جدیت و مسئولانه پیگیری و اجرا می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به انهدام باند پنج‌نفره قاچاق مواد مخدر با اشرافیت اطلاعاتی و در عملیاتی هوشمندانه و مشترک میان مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل و شهرستان کوثر افزود: از اعضای این باند ۳۴ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی کشف و دو دستگاه خودروی مورد استفاده آنان توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: دستگیرشدگان با تهیه محموله مواد مخدر از یکی از استان‌های شمال‌غرب کشور، قصد انتقال آن به اردبیل را داشتند که با هوشیاری پلیس ناکام ماندند.

سردار منیر با قدردانی از مشارکت مردم با پلیس در مبارزه بی‌امان و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر تصریح کرد: تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر است.