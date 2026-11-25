به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد با اصل ماده ۱۶ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کردند.

در ماده ۱۶ آمده است:

هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع مجوز اقامت دائم کشور دیگر و رژیم صهیونیستی نماید از اشتغال در تمامی مشاغل حساس، مطابق ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۰۸/ ۰۸/۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به کارگیری در پست‌ها و مشاغل حساس محروم خواهد شد. در صورت اشتغال یا به کارگیری، حسب مورد از ادامه اشتغال یا به کارگیری تعلیق شده و چنانچه ظرف مدت یکسال از تاریخ تعلیق، مدرک مورد تأیید وزارت امور خارجه مبنی بر لغو قطعی اقامت دائم را ارائه نکند، مشمول حکم ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود.

اشخاص تعلیق‌شده در مدت تعلیق به موجب حکم این ماده، مستحق دریافت هیچگونه حقوق و مزایا و سایر منافع مربوط به اشتغال یا به کارگیری نخواهند بود.