پنجمین گردهمایی و نمایشگاه تخصصی صنعت کاشی و سرامیک ایران با حضور فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، نهم تا سیزدهم آذرماه در میبد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس انجمن کاشی و سرامیک ایران در نشست خبری با خبرنگاران از برگزاری پنجمین گردهمایی و نمایشگاه تخصصی صنعت کاشی و سرامیک کشور در شهرستان میبد خبر داد.

مرتضی صفدری‌زاده هدف از برگزاری این رویداد را توسعه تعاملات صنعتی، انتقال تجربه‌های موفق و معرفی آخرین دستاورد‌های فناوری و نوآوری در صنعت کاشی و سرامیک عنوان کرد.

وی افزود: این رویداد با حضور فعالان صنعت، تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان تجهیزات، متخصصان و صاحب‌نظران حوزه تولید و تجارت برگزار می‌شود و میزبان نشست‌های تخصصی، برنامه‌های علمی و نمایشگاه محصولات و فناوری‌های نوین خواهد بود.

صفدری‌زاده با اشاره به محور‌های تخصصی این گردهمایی گفت: توسعه دانش فنی، بومی‌سازی ماشین‌آلات خطوط تولید، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ارتقای فناوری‌های نوین از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی در این رویداد است.

وی برگزاری نشست تخصصی هوش مصنوعی در صنعت سرامیک و معرفی تجربه‌های موفق صنعتی را از دیگر برنامه‌های این گردهمایی برشمرد و اظهار داشت: صنعت کاشی و سرامیک ایران در شمار پنج تولیدکننده برتر جهان قرار دارد و استان یزد با سهم بیش از ۶۰ درصدی از تولید کشور و برخورداری از زنجیره کامل تأمین و تولید، جایگاه نخست این صنعت را در کشور دارد.

محمدکاظم صادقیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز توسعه فناوری و نوآوری و تقویت تعامل میان واحد‌های تولیدی و بخش‌های فناورانه را از رویکرد‌های اصلی این رویداد دانست.

وی افزود: این رویداد علمی و تخصصی علاوه بر بررسی دستاورد‌های نوین صنعت، بر توسعه تولید سبز، کاهش مصرف انرژی و آب و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی تمرکز دارد.

صادقیان رونمایی از پایانه تجاری ایران در حوزه کاشی و سرامیک در استان یزد را از برنامه‌های مهم این رویداد عنوان کرد و گفت: این اقدام با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان، توسعه بازار‌های داخلی و صادراتی و تثبیت جایگاه محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی انجام می‌شود.

وی توسعه اقتصاد چرخشی، کاهش ضایعات تولید، کنترل گردوغبار و آلودگی‌های زیست‌محیطی و استفاده بهینه از منابع را از دیگر محور‌های مورد تأکید این گردهمایی برشمرد.