در راستای توسعه فرهنگ ورزش و شناسایی استعداد‌های ورزشی در میان جامعه دانشگاهی، دومین دوره المپیاد ورزشی درون‌استانی دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری با مشارکت گسترده دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این رویداد ورزشی، نمایندگان ۷ دانشگاه تراز اول استان با حضور ۴۰ دانشجوی نخبه در ۸ رشته مختلف ورزشی به رقابت پرداختند. هدف اصلی از برگزاری این المپیاد، ایجاد بستری برای رقابت‌های سالم، تقویت روحیه همکاری میان دانشگاه‌ها و به‌ویژه شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر ورزشی در سطح استان بوده است.

این مسابقات علاوه بر جنبه‌های رقابتی، گامی مؤثر برای ارتقای سلامت جسمانی دانشجویان و تقویت پیوند‌های میان‌دانشگاهی محسوب می‌شود. انتظار می‌رود با توجه به سطح کیفی رقابت‌ها، نتایج حاصل از این المپیاد در شناسایی استعداد‌هایی که ظرفیت‌های حضور در مسابقات کشوری را دارند، بسیار راهگشا باشد.