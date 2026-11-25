شهردار مشهد گفت: خط ۳ قطار شهری مشهد با طول ۲۸.۵ کیلومتر و ۲۴ ایستگاه، یکی از بزرگترین طرح‌های ریلی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، محمدرضا قلندر شریف در برنامه دیشب گفتگوی ویژه خبری افزود: مرحله نخست خط ۳ قطار شهری مشهد به طول ۶ کیلومتر از میدان شهدا تا پایانه مسافربری آماده بهره‌برداری رسمی توسط رئیس‌جمهور است و این بخش شامل ایستگاه‌های مهمی مانند «باب الجواد» (سرویس‌دهی به حرم) و «میدان بسیج» (مهم‌ترین ایستگاه مبادله کشور) است.

شهردار مشهد اظهار کرد:خط ۳، سه ورودی اصلی شهر شامل فرودگاه، راه آهن و پایانه مسافربری را به صورت یکپارچه به حرم رضوی متصل می‌کند.

وی بیان کرد: با افتتاح این بخش، خطوط ۱ و ۲ به هم متصل شده و شبکه‌ای ۴۵ کیلومتری ایجاد شده که با یک بلیت ۳ هزار تومانی قابل دسترسی است.

قلندر شریف تاکید کرد: خط ۳ قطار شهری مشهد، ایرانی‌ترین خط متروی کشور است و بیش از ۸۵٪ آن از جمله ریل‌ها، پله‌برقی‌ها و تأسیسات برقی آن توسط مهندسان ایرانی ساخته شده است. این در حالیست که زمانی که ساخت متروی مشهد در دهه ۷۰ آغاز شد؛ کمتر از بیست درصد آن بومی بود.

وی اظهار کرد: برای هر کیلومتر قطار شهری،به نرخ روز، پنجاه میلیون دلار هزینه‌شده است ودر مجموع سی هزار همت برای این شش کیلومتر هزینه هزینه شده است .

شهردار مشهد با اشاره به طراحی ایستگاه های متروی خط سه مشهد به ایستگاه باب الجواداشاره کرد و گفت: این ایستگاه با معماری ویژه‌ای طراحی شده تا حس ورود به فضای حرم رضوی را به زائران منتقل کند.