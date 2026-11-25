با اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در‌های تازه‌ای به روی صادرکنندگان ایرانی گشوده شد؛ رویدادی که به گفته مقامات سازمان توسعه تجارت، نویدبخش جهش صادراتی، تنوع‌بخشی به بازار‌های هدف و تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی برای رقابت قدرتمند در عرصه بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نشست میز تخصصی اوراسیا با حضور معاون خدمات تجاری، مدیر دفتر موافقتنامه‌های تجاری و سازمان‌های بین‌المللی، مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه و جمعی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برجسته کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. در این نشست راهکار‌های نوین برای توسعه حداکثری مبادلات تجاری، عبور از بازار‌های سنتی و خلق ارزش افزوده بالاتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حمایت هدفمند از صادرکنندگان در بستر تجارت آزاد

سیدمحمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، با تأکید بر اینکه دولت نگاهی حمایتی و هدفمند به توسعه تجارت با اوراسیا دارد، تصریح کرد: «باید از ظرفیت بی‌نظیر موافقت‌نامه تجارت آزاد، توانمندی رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری فعال در منطقه، حداکثر بهره‌برداری را برای تسهیل و افزایش حجم مبادلات انجام دهیم.» او همچنین از توافق برای ایجاد کارگروه مشترک به‌منظور شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های تجاری خبر داد.

حذف ۸۷ درصد خطوط تعرفه‌ای؛ گامی بلند در تسهیل تجارت

در ادامه، الهام حاجی‌کریمی، مدیر دفتر موافقتنامه‌های تجاری و سازمان‌های بین‌المللی، با اشاره به پیشینه و اهمیت این اتحادیه متشکل از روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان، از اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد. وی افزود: «با این توافق ارزشمند، ۸۷ درصد خطوط تعرفه‌ای میان ایران و پنج کشور عضو حذف شده و با تدوین ۱۱ فصل تخصصی در حوزه‌های استاندارد، گمرک، قواعد مبدأ و خرید دولتی، موانع غیرتعرفه‌ای به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.»

به گفته وی، رشد ۸۰ درصدی صادرات ایران به اوراسیا در سال نخست اجرای توافق ترجیحی و افزایش ۲.۵ برابری آن در طول دوره، گواهی روشن بر ظرفیت‌های عظیم این بازار است.

حرکت به سمت ارزش افزوده بالا و تشکیل هلدینگ‌های صادراتی

مهدی بابایی، مدیرکل دفتر آسیای میانه، روسیه و قفقاز نیز با اشاره به رشد ۱۹ درصدی صادرات ایران به حوزه قفقاز علی‌رغم چالش‌های لجستیکی، بر ضرورت تنوع‌بخشی جغرافیایی و خروج از بازار‌های سنتی تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت: «تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی و هلدینگ‌های صادراتی، ضمن جلوگیری از رقابت منفی و قیمت‌شکنی، قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان ایرانی را در بازار‌های هدف چندبرابر می‌کند.»

حرکت به‌سوی تولید کالا‌های با ارزش افزوده بالا، استفاده از ابزار‌های نوین بازاریابی، هوش مصنوعی و تکمیل زنجیره‌های تولید و توزیع، از دیگر محور‌های کلیدی مطرح‌شده در این نشست بود که نویدبخش آینده‌ای روشن برای اقتصاد صادرات‌محور ایران است.