در جریان عملیات برخورد با ساخت‌وسازهای غیرقانونی در روستای تقی‌آباد شهرستان ری، ۳۲ مورد تخلف شناسایی و ۶ هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی آزاد‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی رحیمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری، در حاشیه اجرای طرح برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، با اشاره به برخورد قاطع دستگاه‌های اجرایی با تخلفات اراضی کشاورزی گفت: در جریان عملیات برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در روستای تقی‌آباد (بخش مرکزی شهرستان ری)، ۳۲ مورد تخلف شناسایی و ۶ هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی آزاد‌سازی شده است.

رحیمی با تأکید بر ضرورت حفاظت از بافت کشاورزی افزود: با همکاری میان جهاد کشاورزی و سایر ادارات خدمات منجر به تخریب ۳۲ مورد ساخت‌وساز غیرقانونی و بازگرداندن ۶ هکتار از اراضی به حالت اولیه در روستای تقی‌آباد شده است.

وی افزود: ساخت‌وساز‌های غیرمجاز علاوه بر تخریب گسترده بافت کشاورزی و منابع طبیعی، تنها باعث ایجاد ارزش افزوده برای افراد سودجو می‌شود. وی تأکید کرد که قانون‌گذار این افراد را مجرم شناخته و دستگاه قضایی نیز با قاطعیت تمام با متخلفان برخورد خواهد کرد.