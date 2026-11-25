اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، برنامه‌های جدیدی را برای هوشمندسازی حوزه گردشگری و تسهیل فرآیند‌های اداری تشکل‌های مردم‌نهاد در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، برنامه‌های جدیدی را برای هوشمندسازی حوزه گردشگری و تسهیل فرآیند‌های اداری تشکل‌های مردم‌نهاد در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک سکوی تعاملی و هوشمند خبر داد. این سامانه با هدف معرفی ظرفیت های گردشگری (اعم از تاریخی، مذهبی، طبیعی، سلامت، روستایی و کشاورزی) و مشارکت مستقیم تشکل‌ها در نمایش ظرفیت‌ها و رویداد‌های استان طراحی می‌شود.

بهزاد مریدی از کاهش بروکراسی اداری، تسریع در پیگیری پرونده‌ها و دسترسی مستقیم فعالان به اطلاعات و خدمات خبر داد.

وی افزود : این برنامه علاوه بر معرفی جاذبه‌ها، امکان اطلاع‌رسانی رویداد‌های مختلف را نیز از طریق سیستم‌های اعلان برای گردشگران و تشکل‌ها فراهم می‌کند.

وی همچنین با انتقاد از ضعف پیگیری برخی امور در سطح شهرستان‌ها، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری رؤسای ادارات محلی تأکید کرد و گفت: پرونده‌ها نباید به دلیل ضعف پیگیری یا تغییر مدیریت‌های محلی، معطل بمانند؛ هر اداره موظف است در محدوده مسئولیت خود، پاسخگوی مسائل و پیگیر امور باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس با تأکید بر اهمیت نقد سازنده در مسیر توسعه ، تمرکز نشست‌های تخصصی بر مسائل کلان و راهبردی را خواستار شد و از فعالان خواست برای درخواست‌های موردی، از مسیر‌های اداری و سامانه‌های رسمی استفاده کنند تا فرصت جلسات تخصصی صرف برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شود.