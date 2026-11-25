بر اساس برآورد‌های سازمان ملل متحد، نزدیک به یک‌سوم زنان جهان، معادل حدود ۸۴۰ میلیون نفر، در طول زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده‌اند و این واقعیت نشان می‌دهد که مقابله با خشونت علیه زنان نمی‌تواند به مرز‌های جغرافیایی یا ملاحظات سیاسی محدود شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ستاد حقوق بشر اعلام کرد خشونت علیه زنان در هر شکل و بستری، تعرض به کرامت انسانی، امنیت فردی و حقوق بنیادین انسان است و مقابله مؤثر با آن فراتر از محکومیت‌های نمادین، مستلزم پیشگیری، حمایت از آسیب‌دیدگان و تضمین دسترسی به عدالت است.

خشونت علیه زنان، از خشونت خانگی و آزار‌های جسمی و روانی تا بهره‌کشی اقتصادی و تهدید‌های فضای مجازی، یکی از چالش‌های جدی نظام‌های حقوقی و اجتماعی در سراسر جهان به شمار می‌رود.

در جمهوری اسلامی ایران، صیانت از کرامت و حقوق زنان بر مبانی قانون اساسی و جایگاه زن در خانواده و جامعه استوار است. اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی بر حمایت برابر قانونی و تضمین حقوق زنان در ابعاد مختلف تأکید دارند و در همین چارچوب، توسعه سازوکار‌های حمایتی و قضایی از جمله اقدامات کشور در این حوزه بوده است.

مبارزه با خشونت علیه زنان زمانی اعتبار و اثربخشی واقعی خواهد داشت که فارغ از تابعیت، مذهب، فرهنگ و موقعیت سیاسی قربانیان دنبال شود. نمی‌توان از حقوق زنان سخن گفت، اما در برابر رنج زنان و دختران قربانی جنگ، اشغالگری و آوارگی سکوت کرد. مقابله با استاندارد‌های دوگانه و پرهیز از سیاسی‌سازی حقوق بشر، لازمه تحقق حمایت مؤثر و عادلانه از زنان در سراسر جهان است.

محو خشونت علیه زنان تنها با محکوم کردن خشونت محقق نمی‌شود؛ بلکه به اراده‌ای مستمر برای پیشگیری، حمایت، اجرای قانون و پاسداری از کرامت انسانی نیاز دارد و به معنای ساختن جامعه‌ای است که در آن زن از امنیت، احترام، حمایت و فرصت رشد برخوردار باشند.