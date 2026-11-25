معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: پیشرفت فیزیکی طرح راه‌آهن دورود ـ خرم‌آباد ـ اندیمشک به ۶۵ درصد رسیده و این طرح هم اکنون در ۱۵ جبهه کاری فعال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احسان کرم‌زاده امروز ۴ آذرماه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح راه‌آهن دورود ـ خرم‌آباد ـ اندیمشک اظهار کرد: روند اجرای این ابرطرح با تأمین اعتبارات مورد نیاز، تسریع خواهد شد.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به این طرح افزود: امسال با پیگیری‌های استاندار لرستان، اعتبارات مناسبی از محل سفر رئیس‌جمهور به پروژه راه‌آهن اختصاص یافته است و پیگیری‌های مستمر برای تأمین اعتبار نیز ادامه دارد تا هرچه سریع‌تر مقدمات آغاز عملیات خط گرم و ریل‌گذاری فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان ادامه داد: پس از اجرای عملیات ریل‌گذاری، احداث ایستگاه‌ها و فراهم شدن شرایط بهره‌برداری از این خط ریلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کرم زاده با بیان اینکه راه‌آهن یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه لرستان است افزود: مسیر راه‌آهن استان حدود ۱۴۰ کیلومتر طول دارد و برای تکمیل آن با قیمت‌های امروز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.

وی ادامه داد: این طرح در سال‌های گذشته نیز دنبال شده و متوقف نبوده است، اما در ۲ سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای این طرح جذب و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان عملیات اجرایی در آن انجام شده است.