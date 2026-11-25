به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ پاسدار یحیی حیدری گفت: این مجموعه برای آموزش افرادی که در سامانه جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند، آماده شده است و بسیجیان و علاقه‌مندان به مشارکت در فعالیت‌های انقلابی می‌توانند از آموزش‌های پیش‌بینی‌شده در این مرکز بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی عمومی در برابر دشمنان افزود: با توجه به تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا لازم است آموزش‌های متناسب با شرایط روز و نیاز‌های جامعه در اختیار داوطلبان قرار گیرد.

سرهنگ حیدری با بیان اینکه ترویج تفکر بسیجی فراتر از عضویت سازمانی است خاطرنشان کرد: امروز گسترش تفکر بسیجی در میان آحاد جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد و راه‌اندازی مراکز آموزشی جان‌فدا نیز مسئولیت آموزش عمومی را بیش از پیش برجسته می‌کند.