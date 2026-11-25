سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح با تجلیل از مقام والای شهید علی رخش‌بهار و خانواده معظم این شهید تأکید کرد: مسئولیت همه مردم و به‌ویژه مسئولان کشور در قبال خون پاک شهدا بسیار سنگین است و اجازه نخواهیم داد افرادی به خون شهیدان خیانت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سردار شکارچی، سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح، در دیدار با خانواده شهید علی رخش‌بهار از شهدای نیروی هوا فضای سپاه در دفاع مقدس سوم، که به مناسبت هفته بسیج در بندرعباس برگزار شد، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معظم آنان، گفت: حضور در محضر خانواده این شهید بزرگوار، لطف و توفیق الهی بود و آنچه در این دیدار از زبان مادر شهید شنیدیم، جلوه‌ای از رحمت الهی و حقانیت مسیر انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بود.

این دیدار با حضور و همراهی سردار محبی، معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار حسن صنعتکاران، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان و حجت‌الاسلام والمسلمین سعید سربازی‌زاده، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان برگزار شد.

سردار شکارچی با اشاره به جایگاه والای مادران شهدا افزود: مادرانی همچون مادر شهید علی رخش‌بهار با تربیت جوانانی مؤمن، انقلابی و فداکار، نقش بزرگی در عزت و اقتدار کشور دارند؛ جوانانی که با تمام وجود در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی و تحقق اهدافی که برای جامعه اسلامی ترسیم شده است، جان خود را فدا می‌کنند.

سردار شکارچی با اشاره به اینکه خون شهدا مسئولیت جامعه را سنگین‌تر کرده است، افزود: انقلاب اسلامی با تقدیم هزینه‌های فراوان به جایگاهی از قدرت و اقتدار رسیده که امروز امید مستضعفان جهان و امت اسلامی است و نگاه ملت‌های آزاده به ایران اسلامی به‌عنوان کانون اسلام ناب محمدی دوخته شده است.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح با تأکید بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های شهدا گفت: ما در محضر خانواده این شهید بزرگوار عهد می‌بندیم که راه شهید را ادامه دهیم و اجازه ندهیم کسی به خون پاک او خیانت کند؛ چراکه مسیر شهدا با قدرت ادامه خواهد یافت و به فضل الهی به سرمنزل مقصود خواهد رسید.

وی با تجلیل از صبر و ایثار خانواده شهید علی رخش‌بهار گفت: شما بهترین سرمایه‌های زندگی و عزیزترین داشته‌های خود را در راه خدا تقدیم کرده‌اید و از جایگاه والایی برخوردارید؛ ملت ایران قدردان این ایثار است و ما خود را در برابر عظمت صبر و فداکاری شما کوچک و شرمنده می‌دانیم.

سردار شکارچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند افول قدرت آمریکا و جبهه استکبار گفت: مسیر حرکت استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، مسیر افول و نابودی است و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های خود تلاش خواهد کرد سرعت این افول را افزایش دهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تحولات نظامی منطقه و احتمال غافلگیری‌های جدید برای دشمن نیز گفت: روش‌ها و راهبرد‌های پیش‌روی ایران در عرصه دفاعی و نظامی با گذشته متفاوت خواهد بود و به دلیل ضرورت حفظ اطلاعات، نمی‌توان جزئیات آن را بیان کرد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه مقاومت و ایستادگی ملت‌های مسلمان، پرچم اسلام ناب محمدی و آرمان‌های اهل‌بیت (ع) در سراسر جهان به اهتزاز درآید.

شهید علی رخش‌بهار دوازدهم اسفند پارسال در حمله دشمن آمریکایی به پایگاه نیروی هوافضای سپاه در بستک به شهادت رسید.