شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN)، وابسته به وزارت خزانه‌داری این کشور، از وقوع یک حادثه سایبری و دسترسی غیرمجاز به بخشی از سامانه‌های اطلاعاتی خود خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از نیویورک‌تایمز، شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا اعلام کرد: تحقیقات درباره یک حمله سایبری و نفوذ به بخشی از سامانه‌های اطلاعاتی این نهاد آغاز شده است. در پی این حادثه، برخی از سامانه‌ها با هدف پیشگیری و اقدامات احتیاطی از دسترس خارج شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، هنوز جزئیاتی درباره گستره نفوذ و هویت عاملان این حمله منتشر نشده است. این حادثه در حالی رخ داده که پیش‌تر گزارش‌هایی از نفوذ به داده‌های طبقه‌بندی‌نشده برخی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (CIA) منتشر شده بود.

FinCEN مسئولیت مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد و اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مشکوک بانکی را نگهداری می‌کند. با وجود این حادثه، امکان ثبت برخط گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک برای بانک‌ها همچنان برقرار است، هرچند احتمال اختلال در برخی خدمات وجود دارد.