فرهاد قائمیان، بازیگر سینما و تئاتر، در واکنش به درگذشت رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد برجسته ادبی، یاد این هنرمند را با متنی تأمل‌برانگیز گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرهاد قائمیان در دل‌نوشته‌ای با عنوان «نویسنده‌ای که کلماتش از جنس زندگی بود»، درگذشت رضا امیرخانی را ضایعه‌ای برای فرهنگ و ادبیات ایران توصیف کرد.

قائمیان با اشاره به نقش برجسته امیرخانی در ادبیات معاصر، وی را نویسنده‌ای دانست که فراتر از روایت داستان، جهان‌بینی و دغدغه‌های انسانی را به مخاطب منتقل می‌کرد. وی با یادآوری آثار شاخص این نویسنده از جمله «ارمیا»، «منِ او» و «بی‌وتن»، تأکید کرد که آثار امیرخانی با تمرکز بر مفاهیمی چون هویت، عشق و نسبت انسان با جهان، جایگاه ویژه‌ای در ذهن مخاطبان پیدا کرده‌اند.

بازیگر سینما در پایان، ضمن تسلیت به خانواده فقید و جامعه ادبی، خاطرنشان کرد که اگرچه جسم امیرخانی دیگر در میان ما نیست، اما جهان داستانی و اندیشه‌ای او همچنان در میان دوستداران قلم و اندیشه زنده خواهد ماند.