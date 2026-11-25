فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر سیستان و بلوچستان از پیدا شدن و بازگشت سالم سه دانش‌آموزی خبر داد که پیش‌تر توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو ربوده شده بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ اسماعیل‌زاده گفت: بلافاصله پس از وقوع گروگانگیری، اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و میدانی پلیس با هدف شناسایی محل نگهداری دانش‌آموزان و دستگیری عاملان این حادثه آغاز شد.

وی افزود: در ادامه پیگیری‌های مستمر مأموران انتظامی، گروگانگیران دانش‌آموزان را در منطقه‌ای رها کردند که در پی آن، هر سه نفر در صحت و سلامت شناسایی و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه بیان کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران برای دستگیری عامل اصلی و سایر متهمان پرونده با جدیت ادامه دارد و پلیس با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.