طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و استفاده از توان محلات در مسیر آبادانی، همزمان با هفته بسیج در مسجد پنج‌تن آل‌عبا محله پوئینک شهرستان قرچک رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین رونمایی از طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی با حضور مسئولان و مردم محله پوئینک در مسجد پنج تن آل‌عبا با حضور وبیناری دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور برگزار شد.

فرماندار شهرستان قرچک در این مراسم با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و حل مسائل محلات، گفت: محله‌محوری می‌تواند زمینه بازگشت نقش مؤثر معتمدان، بزرگان، ائمه جماعات و پایگاه‌های بسیج را در شناسایی و پیگیری مسائل محله فراهم کند و در این چارچوب، مساجد می‌توانند به عنوان کانونی برای هم‌افزایی مردم و دستگاه‌های اجرایی در حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و عمرانی ایفای نقش کنند.

علی محمد اسلامی با اشاره به ضرورت مشارکت دستگاه‌های خدمات‌رسان در کنار مردم افزود: حل مسائل محلات نیازمند همکاری و همراهی مجموعه‌های اجرایی و مشارکت ساکنان است و فرمانداری نیز برای تسریع در رفع مشکلات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از ظرفیت طرح محله‌محوری استفاده خواهد کرد.

وی با اشاره به برخی مسائل مطرح‌شده در محله پوئینک، بر پیگیری مشکلات شهرک‌های گلشهر و باغشهر و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع تأکید کرد و خواستار تقویت نقش مساجد و ائمه جماعات در پیگیری مسائل و مشکلات مردم شد.

در این مراسم، مسائل و مشکلات محله پوئینک مطرح شد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مشکلات ترافیکی، وضعیت بازار روز پوئینک، درخواست بازگشایی برخی معابر مسدود، مشکلات فاضلاب شهرک‌های گلشهر و باغشهر، روشنایی معابر و پیگیری احداث کلانتری اشاره کرد.