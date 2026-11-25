به مناسبت هفته بسیج و در اجرای طرح نهضت ملی درختکاری ۳۰ هزار نهال در شهرستان حاجی‌آباد کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد گفت: نهال‌های کاشته شده بومی و سازگار با شرایط آب‌وهوایی این شهرستان است.

سرهنگ پاسدار مهدی کرمی افزود: امسال سهم شهرستان حاجی آباد در نهضت ملی درختکاری ۱۵۰ هزار اصله نهال است که با ادامه همکاری مردم، نهاد‌ها و گروه‌های جهادی تا پایان سال به طور کامل کاشته می‌شود.

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