مدیر گروه مهندسی رودخانه و حفاظت سواحل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری از بازطراحی ۱۷ ایستگاه پخش سیلاب با هدف بهبود مدیریت رواناب و افزایش تغذیه آبخوان‌ها خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما سیداحمد حسینی، با اعلام این خبر گفت: طراحی دو ایستگاه در استان‌های قزوین و کرمان به پایان رسیده و پیگیری مراحل بعدی این طرح‌ها با همکاری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به فعالیت‌های این گروه در زمینه مدیریت جریان‌های رودخانه‌ای و کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب افزود: بازطراحی ایستگاه‌های پخش سیلاب با هدف بهبود عملکرد این سازه‌ها در مدیریت رواناب و استفاده مؤثرتر از جریان‌های سیلابی برای تغذیه آبخوان‌ها دنبال می‌شود.

حسینی با بیان اینکه پخش سیلاب بر آبخوان یکی از روش‌های مدیریت رواناب است، گفت: در این روش، جریان‌های سیلابی به عرصه‌های مناسب هدایت می‌شوند تا امکان نفوذ آب به زمین و تقویت منابع آب زیرزمینی فراهم شود؛ بنابراین ارزیابی و اصلاح طراحی ایستگاه‌ها می‌تواند کارایی این سازه‌ها را افزایش دهد.

مدیر گروه مهندسی رودخانه و حفاظت سواحل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری همچنین بر اهمیت مدیریت آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی تأکید کرد و گفت: در برخی مسیر‌ها می‌توان با ساخت سازه‌های عرضی در بستر آبراهه‌ها، شیب مسیر و قدرت جریان را کاهش داد.

وی افزود: این سازه‌ها ضمن کنترل بخشی از جریان سیلابی در بالادست، می‌توانند از انتقال حجم زیادی از رواناب با شدت بالا به پایین‌دست و افزایش خسارت‌های ناشی از آن جلوگیری کنند.

حسینی با تأکید بر ضرورت مدیریت علمی رودخانه‌ها و آبراهه‌ها بیان کرد: این مدیریت تنها به عبور دادن جریان آب محدود نمی‌شود، بلکه شناخت رفتار جریان، بررسی انتقال رسوب و انتخاب سازه متناسب با شرایط هر منطقه نیز در کاهش خسارت‌های سیلاب و استفاده بهتر از ظرفیت رواناب اهمیت دارد.

وی در پایان گفت: این گروه تلاش می‌کند نتایج مطالعات و پژوهش‌های تخصصی را به راهکار‌های اجرایی، فناوری‌های بومی و دستورالعمل‌های فنی تبدیل کند تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند از آنها در مدیریت رودخانه‌ها و طرح‌های مرتبط با کنترل سیلاب بهره بگیرند.