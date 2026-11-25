مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان ۴ آذر
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین برخی عناوین مهم رسانههای چین
خبرگزاری شینهوا
- پرتاب موفق فضاپیمای سرنشیندار شنژو-۲۴ با حضور فضانورد پاکستانی.
-شی جینپینگ بر حمایت چین از حقوق مردم فلسطین تأکید کرد.. -
چین و سوئیس درباره گسترش روابط دوجانبه و تحولات بینالمللی گفتوگو کردند.. -
چین آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی نپال اعلام کرد..
-چین بر تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه فناوری فضایی تأکید کرد..
- چین و کامبوج رزمایش نظامی مشترک برگزار میکنند..
-چین و اسپانیا تفاهمنامهای برای توسعه مبادلات جوانان امضا کردند.
روزنامه چاینا دیلی
-تحقیقات درباره چن جینینگ، دبیر حزب کمونیست شانگهای، آغاز شد.
-مأموریت فضایی شنژو-۲۴ با حضور نخستین فضانورد پاکستانی در ایستگاه فضایی چین
-مأموریت فضایی چین و پاکستان شامل حدود ۹۰ آزمایش علمی و فناوری خواهد بود.
-آغاز حرکت قطار مسافربری بینالمللی چین، مغولستان و روسیه
-گسترش همکاریهای اقتصادی چین و کشورهای اروپایی
روزنامه مردم
-شی جینپینگ به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین پیام تبریک ارسال کرد.
-ایستگاه فضایی چین برای نخستین بار میزبان فضانوردی از کشوری خارجی میشود.
-چین و اتحادیه اروپا هفدهمین گفتوگوی اقتصادی و مالی خود را در پکن برگزار کردند.
-چین برای تقویت خدمات مراقبت از سالمندان و کودکان برنامه جدیدی تدوین کرد.
-چین از توسعه همکاریهای فناوری با کشورهای اروپایی خبر داد.
روزنامه گلوبال تایمز
-مأموریت فضایی مشترک چین و پاکستان؛ فضانورد پاکستانی به ایستگاه فضایی تیانگونگ میرود.
-تحقیقات درباره چن جینینگ، دبیر حزب کمونیست شانگهای، آغاز شد.
-همکاری فضایی چین و پاکستان افقهای تازهای در اکتشافات فضایی میگشاید.
-چین بر مخالفت با محدودیتهای یکجانبه و حمایت از همکاریهای بینالمللی تأکید کرد.
سیجیتیان
-چین فضاپیمای سرنشیندار شنژو-۲۴ را با حضور فضانورد پاکستانی به فضا پرتاب کرد.
-چین ترکیب فضانوردان مأموریت شنژو-۲۴ را معرفی کرد؛ نخستین فضانورد خارجی در میان اعضای گروه پروازی
-رسانههای پاکستان حضور فضانورد این کشور در مأموریت فضایی چین را دستاوردی تاریخی توصیف کردند.
-چین و پاکستان درباره انجام آزمایشهای مشترک در ایستگاه فضایی توافق کردند.
-شی جینپینگ به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین پیام تبریک فرستاد.
-دبیرکل سازمان ملل: بازسازی غزه باید با محوریت فلسطینیها انجام شود.
-چین و سوئیس گفتوگوی راهبردی وزیران خارجه را برگزار کردند.
-چین از حمایت فعال از بازسازی نپال پس از بلایای طبیعی خبر داد.
-چین از پلتفرم هوش مصنوعی برای تحقیقات درباره سامانه زمین رونمایی کرد.
خبرگزاری چاینا نیوز
-چین برای ارتقای خدمات مراقبت از سالمندان و کودکان برنامه جدیدی ارائه کرد.
-چین و اتحادیه اروپا هفدهمین گفتوگوی اقتصادی و مالی را برگزار کردند.
-رونمایی از تجهیزات نظامی جدید چین در نمایشگاه هوایی جوهای
-سیستمعامل بومی هواوی از مرز ۱۰۰ میلیون دستگاه عبور کرد.
-تجارت خارجی بنادر چین با رشد همراه شد.
-چین فناوری هوش مصنوعی را در زنجیره تولید و توزیع برق توسعه میدهد.
-پیشرفتهای جدید چین در افزایش توان عملیاتی تجهیزات غواصی در اعماق دریا
مهمترین عناوین مهم برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
شرکت چینی «هوآوی» در یک محاکمه کیفری گسترده در ایالات متحده، در ارتباط با فعالیتهای تجاریاش در ایران، محکوم شناخته شد
انور، نخستوزیر مالزی: در بحبوحه تنشهای فناوری، تعامل با چین آسانتر از ایالات متحده است
مالزی به مراکز داده توصیه میکند ارتباط خود را با شرکتهای آمریکاییِ قرار گرفته در فهرست سیاه قطع کنند
اندونزی رئیس پیشین پلیس را به خیانت با هدف تضعیف رئیسجمهور متهم کرد
اندونزی میلیونها هکتار زمین تخریبشده را برای کشاورزی در نظر دارد، اما کارشناسان نسبت به وجود موانع هشدار میدهند
بانکوک پست
حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی نگرانیهای امنیتی ایجاد کرده.
کسبوکارها با آسیبپذیری فزایندهای روبهرو هستند
وقوع سیل موجب کاهش ۳۴ درصدی صادرات خودروی تایلند شد
نیو استریت تایمز
آسمانخراشی در عربستان بار دیگر هدف قرار گرفت
نخستوزیر عراق به وزارتخانه مربوطه دستور داد تا میادین نفتی واقع در مناطق تحت کنترل امنیتی کردها را مدیریت کند
با وجود تهدیدها در تنگه هرمز، افزایش عرضه باعث شده است قیمت نفت در نزدیکی پایینترین سطح سه ماه اخیر باقی بماند
مالایی میل
انور چهارمین سال نخستوزیری خود را پشت سر گذاشت؛ او متعهد شد که اصلاحات را ادامه دهد و فشارهای ناشی از هزینههای زندگی را کاهش دهد
استار مالزی
وزیر منابع طبیعی و محیط زیست مالزی اعلام کرد که این کشور در حال بررسی ازسرگیری صادرات کربناتهای عناصر کمیاب به چین است
حدود یکصد شاهد دادستانی در محاکمه رودریگو دوترته رئیس جمهور سابق فیلیپین شهادت خواهند داد
نهاد حقیقتیاب فیلیپین: ۸ هزار و ۳۲۰ نفر در جنگ علیه مواد مخدر کشته شدند
دیوان عالی فیلیپین درخواستهای صدور حکم آزادی رودریگو دوترته را رد کرد
شمار قربانیان انفجار احتمالی گاز در پایتخت ویتنام به سه نفر رسید
تایلند پس از کشف سیانور در لائوس، آزمایشهای آب رودخانه مکونگ را تشدید کرد
فری مالزیا تودی
به دولت گفته شد: اجازه ندهید مالزی به میزبان مراکز داده تبدیل شود
آنتارا نیوز
اندونزی برای تقویت صنایع داخلی، پژوهشهای دانشگاهی را حمایت مالی میکند
استریت تایمز
گزارشها: وزیر دفاع اسرائیل میگوید ایران در حال توسعه سلاحهای شیمیایی است
ای بی سی نیوز استرالیا
وزیر امور خارجه استرالیا درباره تشدید رقابت آمریکا و چین و خطر بروز درگیری هشدار داد
مهمترین عناوین خبری روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
رادیو پاکستان
- رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در پیامهایی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، بر تعهد دولت به حمایت از حقوق و امنیت زنان و دختران تاکید کردند
- نخست وزیر پاکستان دستور داد سامانههای هوشمند بازرسی و اسکن در تمامی فرودگاههای بین المللی این کشور هرچه سریعتر فعال شود
- وزیر اطلاع رسانی پاکستان: احزاب سیاسی برای دستیابی به ثبات سیاسی باید به جای امتیازگیری سیاسی، بر خدمت رسانی به مردم تمرکز کنند
- وزیر خارجه پاکستان بر هماهنگی میان وزارتخانهها برای برگزاری موفق اجلاس سازمان همکاری شانگهای در سال آینده تاکید کرد
روزنامه اکسپرس تریبون
- افزایش ۱۰۶۸ واحدی شاخص بورس پاکستان در پی بهبود وضعیت بازارهای جهانی و کاهش قیمت نفت
- پیش بینی افزایش نرخ تورم پاکستان به ۹.۸ درصد در پی رشد قیمت مواد غذایی؛ گندم، گوجه فرنگی و مرغ
- اعلام آمادگی دولت پاکستان برای کمک گرفتن از برزیل با هدف نوسازی صنعت دامدار
- تشدید درگیریها میان نیروهای ائتلاف سعودی و انصارالله یمن در پی حملات متقابل در مناطق مختلف این کشور
- پیشروی نیروهای انصارالله به سمت عدن در پی عقب نشینی نیروهای وابسته به دولت یمن.
- بررسی پیامدهای حکم نسل کشی میانمار بر پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری
بیزنس رکوردر
- موافقت همه ایالتهای پاکستان با اجرای سیاست آزادسازی صنعت شکر و واگذاری تعیین قیمت و تولید این محصول به سازوکار بازار
- ورود محموله ۵۴ هزار و ۹۸۳ تنی گندم وارداتی از رومانی به بندر قاسم پاکستان
- انتخاب کنسرسیومی متشکل از سه بانک بین المللی برای تامین اعتبار تجاری ۵۰۰ میلیون دلاری پاکستان
- درخواست شورای نساجی پاکستان از نخست وزیر برای تسریع در تصویب طرح تاسیس نهاد ملی مرتبط با توسعه این صنعت
روزنامه داون
- سرقت ۴۹ هزار لیتر سوخت به ارزش ۱۷.۶ میلیون روپیه از خط لوله اصلی شرکت دولتی نفت پاکستان
- آغاز برنامه همکاری پاکستان و ژاپن برای توسعه فعالیت شرکتهای نوپا و گسترش اقتصاد دیجیتال پاکستان
- درخواست رئیس پارلمان بنگلادش برای گسترش روابط و همکاریهای پارلمانی با پاکستان در جریان سفر رسمی به اسلام آباد
- حمله مجدد پهپادی انصارالله یمن به بلندترین برج ریاض؛ ۱۱ نفر زخمی شدند و ائتلاف سعودی از بررسی پاسخ نظامی خبر داد
- در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه هفت نفر از جمله یک مقام ارشد امنیتی فلسطینی به شهادت رسیدند
- هشدار پاکستان در شورای امنیت درباره پیامدهای گسترش درگیریها بر امنیت انرژی و مواد غذایی جهان