رادیو پاکستان

- رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در پیام‌هایی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، بر تعهد دولت به حمایت از حقوق و امنیت زنان و دختران تاکید کردند

- نخست وزیر پاکستان دستور داد سامانه‌های هوشمند بازرسی و اسکن در تمامی فرودگاه‌های بین المللی این کشور هرچه سریع‌تر فعال شود

- وزیر اطلاع رسانی پاکستان: احزاب سیاسی برای دستیابی به ثبات سیاسی باید به جای امتیازگیری سیاسی، بر خدمت رسانی به مردم تمرکز کنند

- وزیر خارجه پاکستان بر هماهنگی میان وزارتخانه‌ها برای برگزاری موفق اجلاس سازمان همکاری شانگهای در سال آینده تاکید کرد

روزنامه اکسپرس تریبون

- افزایش ۱۰۶۸ واحدی شاخص بورس پاکستان در پی بهبود وضعیت بازار‌های جهانی و کاهش قیمت نفت

- پیش بینی افزایش نرخ تورم پاکستان به ۹.۸ درصد در پی رشد قیمت مواد غذایی؛ گندم، گوجه فرنگی و مرغ

- اعلام آمادگی دولت پاکستان برای کمک گرفتن از برزیل با هدف نوسازی صنعت دامدار

- تشدید درگیری‌ها میان نیرو‌های ائتلاف سعودی و انصارالله یمن در پی حملات متقابل در مناطق مختلف این کشور

- پیشروی نیرو‌های انصارالله به سمت عدن در پی عقب نشینی نیرو‌های وابسته به دولت یمن.

- بررسی پیامد‌های حکم نسل کشی میانمار بر پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری

بیزنس رکوردر

- موافقت همه ایالت‌های پاکستان با اجرای سیاست آزادسازی صنعت شکر و واگذاری تعیین قیمت و تولید این محصول به سازوکار بازار

- ورود محموله ۵۴ هزار و ۹۸۳ تنی گندم وارداتی از رومانی به بندر قاسم پاکستان

- انتخاب کنسرسیومی متشکل از سه بانک بین المللی برای تامین اعتبار تجاری ۵۰۰ میلیون دلاری پاکستان

- درخواست شورای نساجی پاکستان از نخست وزیر برای تسریع در تصویب طرح تاسیس نهاد ملی مرتبط با توسعه این صنعت

روزنامه داون

- سرقت ۴۹ هزار لیتر سوخت به ارزش ۱۷.۶ میلیون روپیه از خط لوله اصلی شرکت دولتی نفت پاکستان

- آغاز برنامه همکاری پاکستان و ژاپن برای توسعه فعالیت شرکت‌های نوپا و گسترش اقتصاد دیجیتال پاکستان

- درخواست رئیس پارلمان بنگلادش برای گسترش روابط و همکاری‌های پارلمانی با پاکستان در جریان سفر رسمی به اسلام آباد

- حمله مجدد پهپادی انصارالله یمن به بلندترین برج ریاض؛ ۱۱ نفر زخمی شدند و ائتلاف سعودی از بررسی پاسخ نظامی خبر داد

- در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه هفت نفر از جمله یک مقام ارشد امنیتی فلسطینی به شهادت رسیدند

- هشدار پاکستان در شورای امنیت درباره پیامد‌های گسترش درگیری‌ها بر امنیت انرژی و مواد غذایی جهان