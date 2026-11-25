به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در ابتدای این مراسم، هیئت‌رئیسه دانشگاه تهران با حضور در محل برگزاری آیین و ادای احترام به مقام شامخ شهدای دانشگاه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

حسین گلدان‌ساز، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ضمن تبریک به مناسبت ورود دانشجویان جدید به این دانشگاه، افزود: دانشگاه تهران مفتخر است که میزبان جمعی از نخبگان کشور است. این موفقیت را به دانشجویان جدیدالورود و خانواده‌های آنان تبریک می‌گویم و امیدوارم روزی که فارغ‌التحصیل می‌شوید، شادی و رضایت شما از موفقیت‌های بعدی‌تان دوچندان باشد.

وی خطاب به نودانشجویان افزود: شما اکنون در نقطه عطف زندگی خود قرار دارید و در یک پیچ مهم و سرنوشت‌ساز ایستاده‌اید. در این مقطع باید به سهم و نقش خود در کشور توجه داشته باشید؛ چراکه اگر درگیر مسائل حاشیه‌ای شوید، ممکن است مسیر و سرنوشت زندگی شما تغییر کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به جایگاه و اعتبار این دانشگاه تصریح کرد: اعتبار دانشگاه تهران حاصل تلاش مدیران، استادان و همچنین خون پاک دانشجویان شهیدی است که برای کشور جان خود را فدا کرده‌اند. تک‌تک ما می‌توانیم در ارتقای جایگاه این دانشگاه نقش‌آفرین باشیم.

گلدان‌ساز با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به مسائل کشور خاطرنشان کرد: در شرایط امروز، نگاه همه ما باید به ایران و آینده کشور باشد. مطالعه شاهنامه و توجه به مفاهیم هویت ملی و تاریخی آن می‌تواند در تقویت احساس مسئولیت ما نسبت به سرزمین‌مان مؤثر باشد. همه ما باید در حفظ کشور و تمامیت ارضی آن نقش و سهم خود را ایفا کنیم.