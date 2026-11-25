سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، با حضور آثار متنوعی که بخش از آنها به صورت خودجوش با موضوع «میناب» و «جنگ رمضان» تولید شده‌اند، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرضیه برومند، دبیر سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، در نشست خبری این رویداد با تأکید بر ماهیت خودجوش آثار شرکت‌کننده، اعلام کرد که هنرمندان تئاتری بدون هیچ‌گونه سفارش قبلی، آثار درخشانی را با محوریت واقعه میناب تولید کرده‌اند.

در بخش کودک، نمایش‌های «خانه دوست کجاست؟» از بندرعباس و «دختری که خواب را نوشید» از مشهد، با تمرکز بر موضوع جنگ رمضان به صحنه می‌آیند. همچنین در بخش نوجوان، دو نمایش «بی‌خوابی» از تهران و «کی‌وار» از خارک، این مضمون را در روایت‌های خود گنجانده‌اند.

در بخش فضای باز جشنواره نیز، نمایش‌های «بچه‌های پرواز» از اهواز و «خورشید ناتمام» از تهران، با محوریت موضوعات مشابه تولید شده‌اند. این جشنواره با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از ۸ تا ۱۳ آذرماه در شهر همدان برگزار خواهد شد.