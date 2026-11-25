سی و هفتمین دوره مسابقات فوتسال فرهنگیان استان یزد با حضور ۱۲ تیم از شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر آموزش و پرورش زارچ از میزبانی این شهرستان در سی‌وهفتمین دوره مسابقات فوتسال فرهنگیان استان یزد خبر داد.

زارع با اشاره به اهداف برگزاری این رقابت‌ها گفت: ایجاد شور و نشاط، توسعه ورزش در میان فرهنگیان و تقویت همدلی و تعامل میان معلمان استان از مهم‌ترین اهداف این مسابقات است.

وی افزود: این دوره از رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم از شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان یزد، از امروز تا ششم آذرماه به مدت سه روز برگزار می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش زارچ ادامه داد: مسابقات در سالن‌های ورزشی شمس و سما زارچ برگزار خواهد شد.