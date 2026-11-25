معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید، با حضور در منزل والدین شهید میثم جهانگردیان، با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ اولادقبا، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور اجتماعی، باحضور در منزل والدین شهید میثم جهانگردیان، با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار که با همراهی معاون تعاون تهران بزرگ و رئیس بنیاد شهید منطقه ۷ و ۶ برگزار شد، بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های ایثار و استمرار خدمت‌رسانی بی‌منت به خانواده‌های معزز شهدا تأکید شد.

معاون تعاون بنیاد شهید در این دیدار، خانواده‌های شهدا را پشتوانه معنوی و چشم و چراغ ملت خواند و تجلیل از مقام صبور آنان را وظیفه‌ای همگانی دانست.

میثم جهانگردیان هشتم اردیبهشت ۱۳۷۵ در تهران متولد شد و ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۴ در ۲۹سالگی، در حمله تروریستی آمریکایی ـ صهیونیستی در خیابان مطهری به شهادت رسید.