به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ بهزاد یوسفوند با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای گرامیداشت هفته بسیج و با مشارکت بسیجیان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی ۸۰۰ اصله نهال در محدوده گردنه حسن‌آباد کاشته شد.

وی افزود: این نهال‌ها شامل گونه‌های افرا، زبان‌گنجشک و اقاقیا است که در چارچوب اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال و با هدف توسعه فضای سبز، ترویج فرهنگ درختکاری و صیانت از محیط زیست غرس شدند.

فرمانده سپاه ناحیه اسلام‌آبادغرب با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفظ منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: کاشت نهال، اقدامی ماندگار برای حفظ محیط زیست و انتقال میراثی ارزشمند به نسل‌های آینده است.