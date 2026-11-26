به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد جعفری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگین‌شهر اظهار کرد: مجوز و پروانه فعالیت رسمی انجمن ادبی شاهنامه‌پژوهی در مشگین‌شهر صادر شد که ااین مجوز با هدف توسعه مراکز فرهنگی، ساماندهی فعالیت‌های ادبی و با همراهی استادان و فعالان حوزه شاهنامه‌پژوهی از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

وی افزود: مسئولیت و دبیری این انجمن بر عهده استاد امین یاری، از نویسندگان و فعالان حوزه ادبیات و شاهنامه‌پژوهی شهرستان، قرار گرفته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگین‌شهر با اشاره به سابقه فعالیت این انجمن بیان کرد: انجمن شاهنامه‌پژوهی حدود یک سال فعالیت خود را در قالب انجمن شعر و ادب شهرستان آغاز کرده بود و اکنون با دریافت مجوز رسمی، به‌صورت مستقل و با هویت و شناسنامه مشخص در جمع انجمن‌های ادبی کشور و شهرستان فعالیت خواهد کرد.

جعفری در نشست انجمن ادبی شهرستان، ضمن تبریک صدور این مجوز به اعضای انجمن، از تلاش‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده در مجموعه انجمن شعر و ادب قدردانی کرد و گفت: هدفمند کردن و نظام‌مند ساختن فعالیت‌های ادبی شهرستان از برنامه‌های جدی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی مشگین‌شهر تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با همراهی استادان، نویسندگان و فعالان این حوزه، زمینه ثبت رسمی و اخذ مجوز برای سایر فعالیت‌های تخصصی ادبی از جمله مثنوی‌شناسی، فضولی‌پژوهی و نهج‌البلاغه‌پژوهی را فراهم کنیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: شناسنامه‌دار شدن انجمن‌های ادبی علاوه بر ایجاد انسجام در فعالیت‌ها، زمینه گسترش برنامه‌های پژوهشی، برگزاری نشست‌های تخصصی و معرفی ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی شهرستان را فراهم می‌کند.