\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0633\u06a9\u0648\u0646 \u062c\u0648\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0622\u0644\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0648\u06cc \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u0648 \u067e\u0631\u062a\u0631\u062f\u062f \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f.\u00a0\n\u0627\u0632 \u0646\u0638\u0631 \u062f\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u0633\u0628\u06cc \u062f\u0645\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0628\u0648\u062f\u061b \u0627\u0645\u0627 \u0637\u06cc \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0648 \u067e\u0633\u200c\u0641\u0631\u062f\u0627\u060c \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0645\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627 \u0627\u0646\u062f\u06a9\u06cc \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06cc\u0627\u0641\u062a.