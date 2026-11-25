مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از آغاز مرحله جدید و انتخاب واحد ۳۱۸ واحد ازطرح های انبوه‌ساز نهضت ملی مسکن در محله ۳۴ منظریه شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احسان حسینی گفت: با پیگیری‌های انجام شده و برای تسریع در تعیین تکلیف و تحویل واحد‌های نهضت ملی مسکن، مرحله جدید انتخاب واحد پروژه‌های انبوه‌ساز مسکن ملی در محله ۳۴ منظریه شهرکرد آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه این مرحله شامل ۳۱۸ واحد از پروژه‌های سرمایه‌گذاری زاینده‌رود، بهسازان میراث و تهران الاستیک است، اظهار کرد: این طرح‌ها از پیشرفت فیزیکی بین ۹۰ تا ۹۸ درصد برخوردار هستند و فرآیند انتخاب واحد تمامی متقاضیان در دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: در این مرحله، ۳۱۸ نفر از متقاضیان واجد شرایط که بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه «تم»، از بیشترین میزان آورده و رتبه و امتیاز بالاتری برخوردار هستند، برای انتخاب واحد دعوت می‌شوند.

حسینی گفت: متقاضیان در قالب گروه‌های ۱۵ نفره و با حضور در محل پروژه‌ها، ضمن بازدید از واحد‌های احداث شده، واحد موردنظر خود را انتخاب خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از انجام فرآیند انتخاب واحد، متقاضیان برای تعیین و تخصیص اقساط به بانک معرفی می‌شوند و پس از تسویه‌حساب نهایی، کلید واحد‌های مسکونی به آنان تحویل خواهد شد.