۳۵۰ واحد موتورخانه هوشمند در مازندران فعال است؛ طرحی که با تنظیم خودکار دما و پایش عملکرد تجهیزات، با هدف بهینه‌سازی مصرف گاز و کمک به پایداری شبکه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیریت ناترازی گاز یکی از چالش‌های اصلی شبکه انرژی کشور است. برای حل این مشکل، شرکت گاز مازندران به سراغ فناوری‌های دیجیتال و هوشمندسازی موتورخانه‌ها رفته است.

در این روش، به جای استفاده از سیستم‌های سنتی، موتورخانه‌های هوشمند با حذف خطای انسانی و تنظیم خودکار دما بر اساس شرایط محیطی و ساعات کاری، مصرف گاز را در مراکز پرمصرف بهینه می‌کنند.

این سامانه با پایشِ لحظه‌ای عملکرد مشعل ها، مانع از فعالیتِ بیهوده دستگاه‌ها در ساعات غیرفعالِ ادارات، مدارس و مجتمع‌های دولتی می‌شود. بر خلاف مدیریت سنتی که در آن موتورخانه‌ها تا ساعات پایانیِ شب با ظرفیت کامل فعال بودند، سیستم‌های هوشمند، جریان انرژی را دقیقاً متناسب با نیازِ واقعی ساختمان مدیریت می‌کنند.

توسعه این زیرساخت‌ها در سطح استان، تنها یک اقدامِ فنی نیست؛ بلکه بخشی از یک استراتژی کلان برای حفظ پایداریِ شبکه در روز‌های اوجِ مصرف است.

با تجهیز مراکز عمومی به این سیستم، بخش بزرگی از اتلافِ انرژی در لایه‌های اداری و آموزشی کنترل شده و ظرفیتِ آزاد شده، به سوی مصارفِ حیاتی و منازل مسکونی هدایت می‌شود.

در حال حاضر ۳۵۰ واحد موتورخانه هوشمند در مازندران فعال است.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد