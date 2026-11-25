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وضعیت سلامت مزارع پیاز زعفران در منطقه کذاب شهرستان اشکذر با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تیم کارشناسی جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با حضور در مزارع پیاز زعفران منطقه کذاب، وضعیت سلامت گیاه، روند رشد محصول و میزان شیوع آفات را مورد بررسی قرار دادند.
علیرضا میرجلیلی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، هدف از این پایش میدانی را شناسایی زودهنگام عوامل آسیبرسان به محصول و تدوین برنامههای حفاظتی برای جلوگیری از خسارت به کشاورزان عنوان کرد.
وی با اشاره به حضور معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و رئیس مرکز جهاد کشاورزی کذاب در این بازدید گفت: ارزیابی دقیق وضعیت آفات در مزارع پیاز زعفران، گامی مهم در مدیریت صحیح تولید و کاهش خسارات اقتصادی کشاورزان است.
میرجلیلی افزود: تلاش میکنیم با شناسایی دقیق نوع آفات و میزان شیوع آنها، راهکارهای علمی و اصولی کنترل و مدیریت آفات را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم.
در جریان این پایش، کارشناسان ضمن بررسی شرایط محیطی و وضعیت مزارع، با کشاورزان نیز گفتوگو کردند و توصیههای لازم را برای مبارزه اصولی با آفات و صیانت از محصول ارائه دادند.