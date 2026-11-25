به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تیم کارشناسی جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با حضور در مزارع پیاز زعفران منطقه کذاب، وضعیت سلامت گیاه، روند رشد محصول و میزان شیوع آفات را مورد بررسی قرار دادند.

علیرضا میرجلیلی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، هدف از این پایش میدانی را شناسایی زودهنگام عوامل آسیب‌رسان به محصول و تدوین برنامه‌های حفاظتی برای جلوگیری از خسارت به کشاورزان عنوان کرد.

وی با اشاره به حضور معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و رئیس مرکز جهاد کشاورزی کذاب در این بازدید گفت: ارزیابی دقیق وضعیت آفات در مزارع پیاز زعفران، گامی مهم در مدیریت صحیح تولید و کاهش خسارات اقتصادی کشاورزان است.

میرجلیلی افزود: تلاش می‌کنیم با شناسایی دقیق نوع آفات و میزان شیوع آنها، راهکار‌های علمی و اصولی کنترل و مدیریت آفات را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم.

در جریان این پایش، کارشناسان ضمن بررسی شرایط محیطی و وضعیت مزارع، با کشاورزان نیز گفت‌و‌گو کردند و توصیه‌های لازم را برای مبارزه اصولی با آفات و صیانت از محصول ارائه دادند.