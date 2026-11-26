به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نویسنده این کتاب گفت: این کتاب مجموعه‌ای از زندگینامه کوتاه شش شهید یزدانشهر است که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند

حجت الاسلام صمد یادگار صالحی افزود: هدف از نوشتن این کتاب آشنایی بیشتر مردم به خصوص جوانان و نوجوانان با راه و رسم زندگی شهدایی است که جانشان در راه اسلام و انقلاب فدا کردند

وی گفت: زندگینامه شهید نورمحد گوگونانی، صابر هوشیار، رمضان احمدی، علی کیخایی، عباس یادگار صالحی و نبی الله منصوری در این کتاب با کمک‌ها و یاری همسرش گردآوری شده است.

کتاب رفقای یزدانشهر را در هزار جلد انتشارات مهر الزهرا نجف آباد چاپ و منتشر کرده است.

شهر یزدانشهر در غرب نجف آباد واقع شده و در دوران دفاع مقدس بیش از ۱۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.