به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۲۶۲ هزار و ۱۷۴ تن محصول شامل ۱۱۶ هزار و۴۶۰ تن سیمان، ۶۶ هزار تن کلینکر، ۴۰ هزار تن کنسانتره مس، ۲۶ هزار تن گوگرد، ۱۰ هزار و ۶۷۰ تن قیر، یک هزار و ۳۴۰ تن مس، یک هزار و ۲۶۲ تن مواد شیمیایی، ۳۴۲ تن عایق رطوبتی و ۱۰۰ تن مولیبدن در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

تالار صنعتی و معدنی میزبان عرضه ۱۳۹ هزار و ۳۰۷ تن محصول است. ۱۳۸ هزار و ۳۱۷ تن فولاد، ۵۰۰ تن قیر آند آلومینیوم و ۴۹۰ تن مس روی میز فروش می‌رود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۱۲۲ هزار و ۷۵۷ تن محصول شامل ۱۰۴ هزار و ۲۹۴ تن مواد شیمیایی، ۱۵ هزار تن لوب کات، ۲ هزار و ۵۰۰ تن قیر، ۹۳۹ تن مواد پلیمری و ۲۴ تن عایق رطوبتی روی تابلو می‌رود.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۱۱ هزار و ۴۴۸ تن محصول است.