به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «آبادی باز» رادیو صبا روز چهارشنبه چهارم آذرماه، با سفر به روستای جلال‌آباد از توابع شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان، مخاطبان را با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و ظرفیت‌های بومی این روستا آشنا می‌کند.

برنامه «آبادی باز» با نگاهی به زندگی روستایی در نقاط مختلف کشور، تلاش می‌کند جلوه‌هایی از فرهنگ بومی، آداب و رسوم، جاذبه‌های طبیعی و توانمندی‌های گردشگری روستا‌ها را به مخاطبان معرفی کند و زمینه شناخت بیشتر داشته‌های کمترشناخته‌شده ایران را فراهم آورد.

در این قسمت، روستای جلال‌آباد در شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان مقصد سفر رادیویی برنامه است و «آبادی باز» با مرور ویژگی‌های جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی این روستا، مخاطبان را با بخشی از ظرفیت‌ها و داشته‌های بومی آن آشنا می‌کند.

این برنامه فرصتی برای آشنایی بیشتر با روستا‌های استان اصفهان، شناخت ظرفیت‌های محلی و توجه به اهمیت حفظ میراث فرهنگی و طبیعی و توسعه گردشگری روستایی فراهم می‌کند.

برنامه «آبادی باز» از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۴:۳۰ به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و با اجرای مهدی پر از شبکه رادیویی صبا پخش می‌شود.

همچنین ، باکس شبانه «سریال باز» شبکه تماشا این هفته با پخش متوالی قسمت‌های مجموعه «خط هوایی شمال»، مخاطبان پیگیر مجموعه‌های تلویزیونی را تا بامداد همراه خود می‌کند.

باکس «سریال باز»، هر هفته بامداد روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند در ایام تعطیل، چندین قسمت از یک مجموعه را به‌صورت پیوسته تماشا کنند.

مجموعه «خط هوایی شمال» به کارگردانی آماندا تپینگ، مارتین وود و رابرت لیبرمن، پنج شنبه و جمعه ۵ و ۶ آذر ساعت ۲۴ بامداد روانه آنتن می‌شود. این مجموعه درباره یک شرکت هواپیمایی خانوادگی کوچک در یلونایف کاناداست که پروازهایش مردم و محموله را به نقاط دورافتاده شمال می‌رساند.

بابی مارتین پس از سال‌ها به خانه برمی‌گردد و دوباره با مل ایوارسون، خلبان و صاحب قدیمی شرکت، و خانواده خودش روبه‌رو می‌شود. او در ابتدا بیشتر به فرصت تجاری و گذشته شخصی فکر می‌کند، اما خیلی زود می‌بیند پرواز در شمال با خطوط هوایی معمولی تفاوت دارد؛ آب‌وهوا، باند‌های کوتاه و فاصله زیاد از خدمات امدادی هر مأموریت را پرریسک می‌کنند.

کریستا ایوارسون، خلبان توانمند و دختر مل، نیز نقش مهمی در اداره شرکت دارد و رابطه‌اش با بابی ساده نیست. هر قسمت بحران تازه‌ای از نجات، حمل بار، خرابی هواپیما یا مشکلات جامعه‌های دورافتاده را دنبال می‌کند. آدام بیچ، پاسکال هاتون، کارمن مور و کوین مک نالتی از بازیگران اصلی مجموعه «خط هوایی شمال» هستند.

شبکه تماشا با احیای باکس «سریال‌باز»، فرصتی را برای علاقه‌مندان به تماشای پیوسته سریال‌های جذاب فراهم کرده است.