به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یحیی نجارقابل، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در مراسم اعزام به این نمایشگاه در کشور ترکیه با اشاره به معرفی جاذبه‌های استان با 6 غرفه در نمایشگاه بین‌المللی وان از حضور فعالان گردشگری و صنایع‌دستی استان در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سفر شرق آناتولی در ترکیه خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: این حضور با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری اردبیل، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش جذب گردشگران خارجی صورت گرفت.

نجارقابل ادامه داد: توسعه بازارهای گردشگری کشورهای همسایه و معرفی ظرفیت‌های استان در عرصه بین‌المللی از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند زمینه رونق صنعت گردشگری و افزایش فعالیت‌های اقتصادی این بخش را فراهم کند و در همین راستا، استان اردبیل با حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سفر شرق آناتولی در شهر وان ترکیه، توانمندی‌های گردشگری و صنایع‌دستی خود را در معرض دید فعالان این صنعت قرار داد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، با اشاره به جزئیات حضور استان در این رویداد بین‌المللی اظهار کرد: نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سفر شرق آناتولی از 28 تا 30 آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان وان برگزار شد و استان اردبیل با اختصاص 6 غرفه در این رویداد حضور پیدا کرد.

وی افزود: در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری استان، از جمله دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، اعضای انجمن راهنمایان گردشگری و فعالان حوزه صنایع‌دستی حضور داشتند و هر یک به معرفی ظرفیت‌ها، خدمات و توانمندی‌های خود پرداختند.

نجارقابل با بیان اینکه معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در بازارهای خارجی نیازمند حضور مستمر و هدفمند در رویدادهای تخصصی است، تصریح کرد: نمایشگاه وان فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری اردبیل، برقراری ارتباط با فعالان صنعت گردشگری کشورهای مختلف و آشنایی با فرصت‌های همکاری در بازارهای منطقه‌ای فراهم کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل با اشاره به اهمیت بازار گردشگری ترکیه ادامه داد: کشور ترکیه و همچنین کشورهای حاضر در نمایشگاه بین‌المللی وان از بازارهای هدف استان اردبیل برای جذب گردشگران خارجی هستند و حضور در چنین رویدادهایی می‌تواند به شناساندن ظرفیت‌های استان و ایجاد زمینه همکاری‌های مشترک گردشگری کمک کند.

وی با اشاره به قابلیت‌های متنوع گردشگری اردبیل بیان کرد: جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، ظرفیت‌های گردشگری سلامت، چشمه‌های آب گرم معدنی و تنوع صنایع‌دستی از جمله توانمندی‌هایی هستند که می‌توانند در معرفی استان به گردشگران خارجی مورد توجه قرار گیرند.

نجارقابل با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری استان گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از حضور فعالان این حوزه در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی حمایت می‌کند، چراکه دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری و هنرمندان صنایع‌دستی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های استان و تبدیل فرصت‌های گردشگری به فعالیت‌های اقتصادی دارند.

وی افزود: حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی صرفاً به معرفی جاذبه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه زمینه تعامل مستقیم فعالان گردشگری، شناسایی بازارهای جدید، تبادل تجربیات و ایجاد ارتباطات حرفه‌ای و تجاری را نیز فراهم می‌کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل خاطرنشان کرد: تداوم حضور در بازارهای هدف و تقویت ارتباط با فعالان گردشگری کشورهای همسایه می‌تواند به افزایش سهم استان از بازار گردشگری خارجی، رونق تأسیسات گردشگری، حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در استان منجر شود.