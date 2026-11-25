پلیس جهرم یک باند ۵ نفره متشکل از زورگیران و کلاهبرداران را که مسئولیت جرایمی همچون تهدید مسلحانه، اخاذی، جعل و ضرب و جرح را بر عهده داشتند، دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی جهرم اعلام کرد: این عملیات در پی شکایت فردی مبنی بر تهدید مسلحانه، اخاذی و کلاهبرداری آغاز شد.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور، افزود: شاکی در گزارش خود از حمله افراد نقاب‌دار با سلاح گرم و انتقال اجباری وی به مکانی دیگر جهت دسترسی به سامانه‌های بانکی و ثنا خبر داده بود.

فرمانده انتظامی جهرم با اشاره به روند تحقیقات، تصریح کرد که ماموران پلیس امنیت عمومی پس از هفته‌ها فعالیت اطلاعاتی، موفق به شناسایی و بازداشت تمامی اعضای این باند ۵ نفره شدند.

سرهنگ محمدپور اظهار داشت که متهمان در بازجویی‌ها اعتراف کرده‌اند که به اجاره از سوی فردی که با شاکی اختلاف مالی داشت، دست به این اقدامات زده‌اند.

فرمانده انتظامی جهرم اعلام کرد: متهمان به جرایمی از جمله ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اخاذی، آدم‌ربایی و جعل اقرار کرده‌اند.

این افراد به دادسرا منتقل شدند.