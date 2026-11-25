اجرای طرح ضربتی نظارتی درسطح نانوایی شهر تربت جام آغازشده است، طرحی که بر کیفیت، کمیت و سلامت از مرحله تخمیر تا توزیع نان را رصد و پایش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی ، معاون فرماندار تربت جام گفت: طرح نظارت بر عملکرد نانوایی ها برای ارتقای سطح کیفی وکمیتی نان عرضه شده به مصرف‌کنندگان و باهدف کاهش صف‌های طولانی اجرا می‌شود.

حسین اسدی گفت: درجریان این بازدید‌ها با تأکید براینکه کیفیت وکمیت نان، مطالبه‌ای اساسی وحق قانونی مردم است باهدف کاهش صف‌های طولانی واطمینان ازسلامت ورعایت استانداردها، به صورت جدی ومستمر برتمامی مراحل از جمله تخمیر، پخت وتوزیع نان نظارت میشود وبا هرگونه کم‌کاری، بی‌کیفیتی یا تخلف، برخورد قانونی وقاطع خواهد شد.

وی اضافه کرد: محور‌های اصلی بازرسی میدانی شامل نظارت بر میزان رعایت سهمیه‌ها، ساعات کاری دقیق، رعایت استاندارد‌های بهداشت محیط، کیفیت پخت و همچنین بررسی وضعیت پدافند غیرعامل، سلامت موتوربرق اضطراری، سیستم‌های پایش تصویری واستفاده از سوخت دوگانه است.