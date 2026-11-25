لیگ قهرمانان اروپا؛ توقف آرسنال و سیتی، رئال در صدر

لیگ قهرمانان اروپا؛ توقف آرسنال و سیتی، رئال در صدر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در دور گروهی ۳۶ تیم حضور دارند. هر تیم با ۴ حریف در خانه و ۴ حریف دیگر در خارج از خانه رو‌به‌رو خواهد شد و جدول دور گروهی به صورت کلی محاسبه می‌شود. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم راهی دور پلی آف می‌شوند.

نتایج و برنامه ادامه هفته پنجم به این شرح است:

بودو گلیمت نروژ ۱ - ۰ لاسک لینز اتریش

گالاتاسرای ترکیه ۱ - ۰ آستون ویلا انگلیس

آرسنال انگلیس ۱ - ۱ بوروسیا دورتموند آلمان



ویکتور گوکرش در دقیقه ۱۰ تیم آرسنال را پیش انداخت، اما مکسی به یر در دقیقه ۵۵ بازی را به تساوی کشاند.

کومو ایتالیا ۱ - ۰ آ ا ک آتن یونان

فاینورد هلند ۰ - ۱ پورتو پرتغال

منچسترسیتی انگلیس ۲ - ۲ ناپولی ایتالیا



برای ناپلی‌ها راسموس هویلوند در دقیقه ۵۵ و نوآ لانگ ۷۶ گلزنی کردند و گل‌های سیتی را ایوب بوادی ۶۷ و رایان چرکی (شرقی) ۸۶ وارد دروازه حریف کردند.

ار بی لایپزیش آلمان ۳ - ۱ لانس فرانسه

رئال مادرید اسپانیا ۵ - ۱ آیندهوون هلند (گل‌های رئال: فدریکو والورده در دقیقه ۵۰، جود بیلینگام ۶۰، کیلیان امباپه ۶۴ و ۸۴ و وینیسیوس ژونیور ۸۷)



اسلووان براتیسلاوا اسلواکی ۰ - ۲ رئال بتیس اسپانیا

برنامه - چهارشنبه ۴ آذر:

صباح جمهوری آذربایجان - بارسلونا اسپانیا

اسلاویا پراگ چک - ویارئال اسپانیا

آتلتیکومادرید اسپانیا - وایکینگ نروژ

کلوب بروخه بلژیک - لیورپول انگلیس

اینتر ایتالیا - اشتوتگارت آلمان

شاختار دونیتسک اوکراین - فنرباغچه ترکیه

لیل فرانسه - بایرن مونیخ آلمان

پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) - رم ایتالیا

اسپورتینگ لیسبون پرتغال - منچستریونایتد انگلیس



در جدول تیم رئال مادرید با ۱۵ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های پاری سن ژرمن، کومو و رئال بتیس با ۱۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند و تیم آرسنال با ۱۱ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت.