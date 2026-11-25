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هفته پنجم دور گروهی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در دور گروهی ۳۶ تیم حضور دارند. هر تیم با ۴ حریف در خانه و ۴ حریف دیگر در خارج از خانه روبهرو خواهد شد و جدول دور گروهی به صورت کلی محاسبه میشود. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند و تیمهای نهم تا بیست و چهارم راهی دور پلی آف میشوند.
نتایج و برنامه ادامه هفته پنجم به این شرح است:
بودو گلیمت نروژ ۱ - ۰ لاسک لینز اتریش
گالاتاسرای ترکیه ۱ - ۰ آستون ویلا انگلیس
آرسنال انگلیس ۱ - ۱ بوروسیا دورتموند آلمان
ویکتور گوکرش در دقیقه ۱۰ تیم آرسنال را پیش انداخت، اما مکسی به یر در دقیقه ۵۵ بازی را به تساوی کشاند.
کومو ایتالیا ۱ - ۰ آ ا ک آتن یونان
فاینورد هلند ۰ - ۱ پورتو پرتغال
منچسترسیتی انگلیس ۲ - ۲ ناپولی ایتالیا
برای ناپلیها راسموس هویلوند در دقیقه ۵۵ و نوآ لانگ ۷۶ گلزنی کردند و گلهای سیتی را ایوب بوادی ۶۷ و رایان چرکی (شرقی) ۸۶ وارد دروازه حریف کردند.
ار بی لایپزیش آلمان ۳ - ۱ لانس فرانسه
رئال مادرید اسپانیا ۵ - ۱ آیندهوون هلند (گلهای رئال: فدریکو والورده در دقیقه ۵۰، جود بیلینگام ۶۰، کیلیان امباپه ۶۴ و ۸۴ و وینیسیوس ژونیور ۸۷)
اسلووان براتیسلاوا اسلواکی ۰ - ۲ رئال بتیس اسپانیا
برنامه - چهارشنبه ۴ آذر:
صباح جمهوری آذربایجان - بارسلونا اسپانیا
اسلاویا پراگ چک - ویارئال اسپانیا
آتلتیکومادرید اسپانیا - وایکینگ نروژ
کلوب بروخه بلژیک - لیورپول انگلیس
اینتر ایتالیا - اشتوتگارت آلمان
شاختار دونیتسک اوکراین - فنرباغچه ترکیه
لیل فرانسه - بایرن مونیخ آلمان
پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) - رم ایتالیا
اسپورتینگ لیسبون پرتغال - منچستریونایتد انگلیس
در جدول تیم رئال مادرید با ۱۵ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای پاری سن ژرمن، کومو و رئال بتیس با ۱۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند و تیم آرسنال با ۱۱ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت.