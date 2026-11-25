به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه گفت: در اجرای سیاست‌های جهاد کشاورزی مازندران برای احیای اراضی بلاکشت و افزایش سطح زیرکشت محصولات راهبردی، نهضت بازگشت زمین‌های بایر به چرخه تولید در این شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس آمار گردآوری‌شده تا پایان آبان ۱۴۰۵ و پس از بررسی‌های میدانی در روستا‌های هدف، بیش از ۳ هزار هکتار اراضی بلاکشت و مستعد کشاورزی در حوزه مراکز جهاد کشاورزی زیرآب و پل‌سفید شناسایی شده است.

پورمند با اشاره به سهم هر یک از این مراکز گفت: هزار و ۸۱۰ هکتار از اراضی شناسایی‌شده در حوزه مرکز جهاد کشاورزی زیرآب و هزار و ۲۰۰ هکتار در حوزه مرکز پل‌سفید قرار دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه ادامه داد: برای سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، کشت ۸۰ هکتار جو در اراضی جدید و خارج‌شده از وضعیت بلاکشت برنامه‌ریزی شده است که ۵۰ هکتار آن در مرکز پل‌سفید با پیش‌بینی تولید ۱۲۵ تن و ۳۰ هکتار در مرکز زیرآب با پیش‌بینی تولید ۷۵ تن خواهد بود.

وی مجموع تولید پیش‌بینی‌شده جو در این شهرستان را ۲۰۰ تن با میانگین عملکرد ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار اعلام کرد و افزود: بازگرداندن زمین‌های مستعد به چرخه تولید، افزایش سطح زیرکشت محصولات اساسی، تأمین بخشی از خوراک دام و کاهش وابستگی به نهاده‌های دامی خارج از شهرستان از اهداف این طرح است.

پورمند گفت: احیای اراضی بلاکشت علاوه بر تقویت امنیت غذایی، می‌تواند به ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای کشاورزان و جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های مستعد کشاورزی کمک کند.