به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم گفت: در پی اقدامات میدانی و نظارتی مدیریت توزیع نیروی برق این شهرستان و عوامل انتظامی، ۳۳ دستگاه رمزارز غیرمجاز در یک مجموعه باغ شهری در حومه اطراف جهرم شناسایی شد و موضوع برای پیگیری قانونی در دستور کار قرار گرفت.

بهنام امیری افزود: مصرف بی‌رویه و خارج از ضوابط برق، علاوه بر تحمیل خسارت به زیرساخت‌های انرژی، موجب فشار مضاعف بر شبکه توزیع و تضییع حقوق شهروندانی می‌شود که هزینه مصرف قانونی انرژی را پرداخت می‌کنند.

دادستان جهرم با تاکید بر تداوم نظارت‌ها و صدور اخطار‌های قضایی گفت: با هرگونه استخراج غیرمجاز رمزارز و دست‌اندازی به منابع عمومی، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.