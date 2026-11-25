استاندار تهران در حاشیه سفر به شهرستان شهریار گفت: جایگاه سرانه آموزشی استان تهران در بین استان‌های کشور از ۲۸ به ۱۹ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد صادق معتمدیان در حاشیه دومین دور از سفر استانی خود به مقصد شهرستان شهریار با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزشی استان تهران ۵/۲۸ بوده است گفت: با تلاش آموزش و پرورش، خیرین و شهرداری‌ها، این سرانه اکنون به ۵/۸۷ رسیده است.

وی با اشاره به اینکه ۳ هزار کلاس درس در حال ساخت است افزود: تراکم دانش‌آموزی استان اکنون ۳۱ نفر در هر کلاس است که با هدف گیری ساخت مدارس، به ۲۹ نفر خواهد رسید.

وی همچنین شهرستان شهریار را در نهضت مدرسه سازی از شهرستان‌های پیشرو دانست و گفت: در این شهرستان ساخت ۵۲ مدرسه آغاز شده که ۱۴ مدرسه تا کنون تحویل شده است.

استاندار تهران با بیان اینکه هنوز با فضای استاندارد فاصله داریم افزود: با تحویل مدارس در حال ساخت، سرانه دانش آموزی این شهرستان از ۲/۴۵ به ۳/۸ خواهد رسید.