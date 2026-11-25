مدیرکل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان باید با مبانی انقلاب اسلامی، اندیشه‌های امام راحل، آرمان‌های شهدا و مبانی هویت ایرانی و اسلامی آشنا شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش با تشریح محور‌های راهبردی فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، بر ضرورت تقویت تربیت عقلانی، بصیرت دینی و انقلابی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توسعه هنر متعهد، گسترش کتاب‌خوانی و شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزان تاکید کرد.

ابوالحسن قلی‌زاده در گردهمایی مدیران کل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی استان‌های سراسر کشور، با اشاره به ظرفیت خلاقیت و استعداد‌های نهفته در وجود دانش‌آموزان، گفت: خداوند متعال خالق و صورتگر حقیقی جهان هستی است و جلوه‌های آفرینش، نشانه‌ای از عظمت، قدرت و خلاقیت بی‌پایان اوست. این خلاقیت در وجود انسان نیز به ودیعه گذاشته شده و وظیفه ما فراهم کردن زمینه شکوفایی و بروز استعداد‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان است.

وی افزود: یکی از محور‌های اصلی فعالیت‌های ما، تربیت عقلانی و تقویت بصیرت دینی و انقلابی است. در این مسیر، تربیت دانش‌آموزان بر مبنای ارزش‌های اسلامی، سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، معنویت و اخلاق مورد توجه قرار دارد و بهره‌گیری از ظرفیت پیوند مسجد، مدرسه، خانواده و جامعه می‌تواند در تحقق این اهداف نقش مؤثری ایفا کند.

قلی‌زاده با تاکید بر ضرورت تقویت هویت ملی و انقلابی نسل نوجوان و جوان بیان کرد: دانش‌آموزان باید با مبانی انقلاب اسلامی، اندیشه‌های امام راحل، آرمان‌های شهدا و مبانی هویت ایرانی و اسلامی آشنا شوند. همچنین ضروری است زمینه پرورش نسلی متفکر، خردورز، خلاق و پرسشگر فراهم شود تا دانش‌آموزان بتوانند در مواجهه با مسائل و تحولات مختلف، با تکیه بر اصول و مبانی فکری مستحکم، تحلیل و تصمیم‌گیری کنند.

وی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از دیگر مأموریت‌های مهم حوزه فرهنگی و پرورشی دانست و گفت: آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت، زمینه‌ساز تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است. در همین راستا، برنامه‌هایی همچون طرح لاله‌های روشن و کنگره ملی شهدای دانش‌آموزی با هدف زنده نگه داشتن یاد و آرمان‌های شهدا و انتقال این فرهنگ به نسل جدید دنبال می‌شود.

مدیرکل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: هنر متعهد و اصیل، برخاسته از فرهنگ ایرانی، مبانی اسلامی و ارزش‌های دینی، ظرفیت ارزشمندی برای انتقال مفاهیم و باور‌های فرهنگی به دانش‌آموزان است. در کنار آن، ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی فعالیت‌های تربیتی دنبال شود؛ چراکه مطالعه، زمینه‌ساز رشد فکری، افزایش آگاهی و پرورش روح و اندیشه انسان است.

وی افزود: شکوفایی ذوق و استعداد دانش‌آموزان و تقویت شادابی و امید در مدرسه، از اهداف مهم فعالیت‌های فرهنگی و هنری است. مدرسه باید محیطی امیدآفرین، نشاط‌بخش و امن برای دانش‌آموزان و همکاران فرهنگی باشد و برنامه‌هایی همچون فعالیت‌های گروهی، بازی‌های تربیتی و رویداد‌های فرهنگی و هنری می‌توانند در تحقق این هدف نقش‌آفرین باشند.

قلی‌زاده توسعه و تقویت اردوگاه‌ها، کانون‌های فرهنگی تربیتی و زیرساخت‌های پرورشی را از دیگر اولویت‌های این اداره کل عنوان کرد و گفت: فضا‌های پرورشی باید متناسب با نیاز‌های تربیتی دانش‌آموزان آماده‌سازی و تجهیز شوند. تدوین شاخص‌ها و استاندارد‌های طراحی و کیفی‌سازی فضا‌های پرورشی، از جمله کانون‌های فرهنگی تربیتی، اردوگاه‌ها، مراکز مشاوره و دارالقرآن‌ها، از جمله اقداماتی است که باید با رویکردی علمی و کارشناسی دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت تدوین نقشه جامع اردوگاهی کشور افزود: توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت فضا‌های فرهنگی و تربیتی و فراهم کردن امکانات مناسب برای فعالیت‌های دانش‌آموزی، از مسئولیت‌های مهم این حوزه است و باید با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری استان‌ها پیگیری شود.

مدیرکل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از تلاش مدیران و کارشناسان استانی، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی مجموعه‌های فرهنگی و تربیتی برای تحقق اهداف و سیاست‌های راهبردی آموزش و پرورش تاکید کرد.