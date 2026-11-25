شهرداران و روسای شورا‌های شهری کشور‌های عضو گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اوراسیا و چندین کشور از آفریقا و آمریکای لاتین با حضور در مجمع بین‌المللی شهرداری‌ها، راه‌های هوشمندسازی، توسعه و تحول پایدار شهری را بررسی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، مجمع بین‌المللی شهرداری‌ها به میزبانی شهر مسکو، با هدف بررسی راه‌های هوشمندسازی، توسعه و تحول پایدار شهری، با حضور هیئتی از جمهوری اسلامی ایران و شهرداران و روسای شورا‌های شهری ۴۶ کشور جهان از جمله اعضای گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اوراسیا و چندین کشور از آفریقا و آمریکای لاتین در مرکز ملی روسیه برگزار شد.

از آنجا که جمهوری اسلامی ایران از اعضای دائم گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای به‌شمار می‌رود، هیاتی از کشورمان به سرپرستی «مهدی چمران» رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مجمع امسال حضور داشت.

همچنین در راستای تقویت همکاری‌های شهری و اجرای تفاهم‌نامه‌های پیشین بین شهر‌های ایران و روسیه، «مجید باقری» معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهردار تهران، «حمیدرضا غلام‌زاده» دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی و رئیس مرکز امور بین‌الملل شهرداری تهران و نیز شهرداران تبریز، رشت، ساری، بجنورد، کاشان و خوی، ضمن شرکت در نشست‌های تخصصی، با شهرداران شهر‌های بزرگ روسیه دیدار و درباره جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های شهری، آموزش پرسنل و همکاری‌های بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

موضوع اصلی مجمع امسال «تحول پایدار شهری، پاسخ به چالش‌های جهانی» بود و شرکت کنندگان در برنامه‌های تخصصی با موضوعات «اقتصاد و نوآوری»، «روابط بین‌الملل»، «توسعه پایدار شهری»، «نیرو‌های تخصصی شهری» و «ابتکارات جوانان» حضور پیدا کردند.

همچنین ششمین مجمع بین‌المللی «شهر‌های کم‌کربن» یک رویداد جداگانه در این مجمع بود که طی دو روز برگزاری، بر توسعه پایدار شهر‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه تمرکز داشت، جایی که چالش‌های اقلیمی و زیست‌محیطی مستقیماً با رشد جمعیت و نیاز به زیرساخت‌های مدرن مرتبط هستند.