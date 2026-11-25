به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به اینکه در نقشه‌ های پیشیابی تغییر عمده‌ای دیده نمی شود تا روز جمعه ۶ آذر شرایط جوی در استان پایدار و آسمان صاف خواهد بود.

زارعی افزود: برای اوایل هفته آینده برای بخشی از نقاط استان افزایش ابر را پیش بینی می‌کنیم.

به گفته وی دمای هوا هم تا فردا تغییر خاصی ندارد اما از فردا شب تا ظهر جمعه در اغلب نقاط شمالی استان کاهش دمای هوا پیش بینی می شود.

صبح امروز سربیشه با دو درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته بندان با ۳۱ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین بیرجند ۴ و ۲۴ درجه بوده است.